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الرئيسية | رياضة | الزمالك يحرّك أسلحته لـ"التجسس" على اتحاد طنجة‎

الزمالك يحرّك أسلحته لـ"التجسس" على اتحاد طنجة‎

الزمالك يحرّك أسلحته لـ"التجسس" على اتحاد طنجة‎
أوعنا بلعيد
الخميس 10 يناير 2019 - 12:24

يستعد نادي الزمالك المصري لكرة القدم لمباراته القوية أمام مضيفه اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب الدور 32 برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي المواجهة التي ستجرى على أرضية المركب الرياضي بطنجة.

وبدأ الطاقم التقني للفريق المصري دراسة منافسه اتحاد طنجة بعدما قرر الاستعانة بلاعبه المغربي حميد احداد لمعرفة بعض المعلومات عن "فارس البوغاز"، والأجواء في المغرب، ليتمكن من الاستعداد جيدا للقاء.

كما قرر المدرب السويسري جروس الاستعانة بطارق مصطفى، نجم الفريق السابق والمدرب الحالي لفريق سريع واد زم، من أجل الحصول على معلومات تخص اتحاد طنجة، وفق ما أشارت إليه مصادر مصرية.

وخاض الفريق المصري مرانا أول أمس الثلاثاء، عرف أول مشاركة للدولي المغربي خالد بوطيب، الوافد الجديد على القلعة البيضاء، حيث حرص كريستيان جروس، مدرب الفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين، تم خلاله الترحيب بمهاجم "الأسود".

وعرف مران الأبيض المصري مشاركة محمود كهربا، نجم الفريق، بعدما غاب عن التدريب الأخير بسبب امتحانات منتصف العام؛ فيما غاب التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق، بعدما حصل على إذن من المدرب جروس بسبب ظروف خاصة، وهو ما ينطبق على أحمد مدبولي، لاعب الوسط، بسبب ارتباطه بإجراء الامتحانات.

يحل الزمالك بالمغرب اليوم الخميس، استعدادا لخوض اللقاء المرتقب الأحد المقبل، وقال أمير مرتضى في الندوة الصحافية لتقديم المهاجم المغربي بوطيب: "الرجاء سيستضيف الزمالك الخميس، وهو يوم الوصول إلى المغرب، قبل التحرك إلى طنجة. وقد تكون هناك توأمة".

وسيجري الفريق المصري مرانه الأول بملعب "الوازيس"، الخاص بفريق الرجاء، قبل رحيله إلى مدينة طنجة لإجراء مباراة الذهاب، على أن تكون مباراة الإياب يوم 18 أو 19 أو 20 يناير الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زهر الخميس 10 يناير 2019 - 13:12
أظن أن الحظ العاتر يلازم اتحاد طنجة كما الوداد في مواجهة الفرق الكبرى عكس الرجاء اللتي تواجه فرق مثل زعترا لبنان وكرا وانيمبا و...
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2 - حسونة الخميس 10 يناير 2019 - 13:15
ههه يعني اتحاد طنجة هي بايرن ميونخ... الزمالك لا تحتاج الى التجسس. الكل يعرف اتحاد طنجة بفريق ذو جمهور عريض وشغوف ولكن حذاري ثم حذاري من الزمالك.
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3 - chihab الخميس 10 يناير 2019 - 13:20
لا داعي لأن يتجسسوا عليهم إتحاد طنجة فريق ضعيف وضعيف جدا أنا لحد الآن لا أعرف كيف فازوا ببطولة المغرب السنة الفارطة وأنت تتفرج عليهم تشعر بالملل المصحوب بالقرف
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