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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل معاقبة رئيس يوسفية برشيد لكرة القدم
توصلت "هسبورت" بوثيقة العقوبة الصادرة عن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق نور الدين البيضي، رئيس فريق يوسفية برشيد، الذي تم تغريمه مبلغ 30 ألف درهم وتوبيخه، على خلفية تشكيكه في نزاهة كرة القدم الوطنية والإساءة إلى أجهزتها.
رئيس اللجنة هو محمد عبد النبوي، الذي لم يحضر أي جلسة تأديبية منذ تعيينه رئيسا للنيابة العامة. بينما إصدار الغرامة والتوبيخ في حق رئيس فريق يوسفية برشيد كان تحت رئاسة هشام ملاطي، المتوفر أيضا على صفة مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وتواجد المصطفى بارز وسعيد الشرقاوي، عضوي اللجنة نفسها، بمساعدة نادية بدار عن جامعة كرة القدم.
ولم يقنع قرار لجنة الأخلاقيات مجموعة من متابعي كرة القدم الوطنية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس يوسفية برشيد بتصريحات مماثلة، مطالبين بعقوبات، خاصة أن البيضي يعتبر مسيرا وعضوا في المكتب المديري لجامعة كرة القدم.