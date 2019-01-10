الجامعة تزيد من متاعب الرجاء وتوقف الزنيتي

هسبورت - يوسف فاطن*

قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها مساء الثلاثاء، معاقبة عميد الرجاء الرياضي أنس الزنيتي، على خلفية خلافه مع زكرياء حدراف خلال لقاء الديربي.

وأوقفت اللجنة أنس الزنيتي لـ3 مباريات نافذة وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، إثر قيامه بحركات لا رياضية تجاه أحد زملائه في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي؛ وذلك بناء على المادتين 19-1 و85 من قانون العقوبات.

كما قررت اللجنة تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 65 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي.

وقضت اللجنة ذاتها أيضا بتغريم نادي اتحاد طنجة مبلغ 45 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان.