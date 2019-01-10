24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:40
|16:18
|18:40
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التوفيق يترأس تنصيب رئيس المجلس العلمي بوزان
- الحكومة تسارع الزمن لتطويق غضب تجار المنتجات غير المفوترة
- القاضي يستنطق متهمين بملف "خديجة الموشومة"
- الفاتيكان يطلق الشعار الرسمي لزيارة البابا للمغرب
- نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار"
نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار" (5.00)
نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)
- صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة - (113)
- أغاني الراب المغربي تتحول إلى ساحة ضروس لحرب "الكلاشات" - (66)
- خدمات رخيصة تقود مهاجرات إفريقيات إلى "سوق الجنس" في البيضاء - (64)
- الأمم المتحدة تساند فتاة سعودية ارتدّت عن الإسلام - (54)
- "قارب الحريك" يدفن جثمان أيوب بطل كيك بوكسينغ في مقبرة سلا - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجامعة تزيد من متاعب الرجاء وتوقف الزنيتي
قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها مساء الثلاثاء، معاقبة عميد الرجاء الرياضي أنس الزنيتي، على خلفية خلافه مع زكرياء حدراف خلال لقاء الديربي.
وأوقفت اللجنة أنس الزنيتي لـ3 مباريات نافذة وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، إثر قيامه بحركات لا رياضية تجاه أحد زملائه في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي؛ وذلك بناء على المادتين 19-1 و85 من قانون العقوبات.
كما قررت اللجنة تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 65 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي.
وقضت اللجنة ذاتها أيضا بتغريم نادي اتحاد طنجة مبلغ 45 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان.