اللبناني شحادة ينتظر مفاوضات الالتحاق بالرجاء

هسبورت - عمر الشرايبي*

يَنتظر اللاعب إدمون شحادة، نجم فريق "السلام زغرتا" اللبناني، ما ستؤول إليه المفاوضات مع مسؤولي نادي الرجاء الرياضي، بشأن انضمامه إلى الفريق "الأخضر"، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث وصلت الأخيرة إلى مراحل متقدِّمة.

وقال شحادة، في اتصال مع "هسبورت"، أمس، إن وكيل أعماله، حل، منذ أيام، إلى مدينة الدار البيضاء، من أجل مباشرة المفاوضات مع مسؤولي الرجاء، مضيفا "في الظرفية الراهنة، أنا على تواصل مستمر معه، لكنني لا أتدخل في السير العام للمفاوضات، إلا أن ما يمكن أن أقوله أنها تسير بشكل طبيعي.. إن شاء الله يكون خير".

اللاعب اللبناني، كان قد أكد، قبل أسبوعين، في اتّصال مع الجريدة، أن هناك بعض الفرق المهتمّة بالاستفادة من خدماته، خلال "المركاتو" الشتوي الجاري، إذ بلغت المفاوضات مراحل "جدية"، على حد تعبيره، ملمحا إلى إمكانية التحاقه بالمغرب وتوقيعه الرسمي، في كشوفات أحدها، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أنه ترك الغموض يلف هويتها.

إدمون شحادة، الذي لفت إليه الأنظار، هذا الموسم، خاصة خلال مباراة فريقه "السلام زغرتا" أمام الرجاء الرياضي، برسم الدور الأول من منافسات كأس زايد للأندية العربية الأبطال، سبق له أن حل بالمغرب، السنة الماضية، من أجل توقيع عقد مبدئي مع فريق أولمبيك خريبكة، إلا أنه فوجئ برفض إدارة ناديه اللبناني بالترخيص له للانضمام إلى النادي المغربي، مما أغلق الباب أمام إتمام الصفقة.

تَبقى الإشارة إلى أن نادي الجيش الملكي، يظل من الأندية التي أبدت اهتمامها، أيضا، بالتعاقد مع شحادة، حيث كانت إدارة "العساكر" قد قدَّمت عرضا رسميا، لضم اللاعب، خلال غشت الماضي، بطلب من المدرب السابق محمد فاخر.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com