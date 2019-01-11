شباب الريف الحسيمي يتعاقد مع 3 لاعبين جدد

هسبريس - و.م.ع

أعلن فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، منذ انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، من أجل سد الثغرات بتشكيلة الفريق والاستعداد للشطر الثاني من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب.

وتعاقد فريق شباب الريف الحسيمي، بتوصية من مدرب الفريق خوان بيدرو بنعلي، رسميا مع اللاعب الإسباني مارتن بينجوا حتى نهاية الموسم الحالي، ويشغل اللاعب الاسباني (24 عاما) مركز وسط ميدان هجومي، حيث جاء هذا التعاقد ل "تطعيم التركيبة البشرية للفريق".

ويلعب مارتن بينجوا للمرة الأولى بالبطولة الاحترافية المغربية اتصالات المغرب، إذ قدم من الدرجة الثانية بالبطولة الاسبانية حيث كان يمارس في صفوف فريق النادي الرياضي لييوا، كما سبق له وأن لعب لمجموعة من الفرق الاسبانية، من بينها أتلتيكو بلباو (ب) وديبورتيفو فابريل والنادي الرياضي باسكونيا.

كما وقع فريق شباب الريف الحسيمي عقدا حتى نهاية الموسم الحالي مع وسط الميدان اللاعب حسام أمعنان (24 سنة)، ويعول على اللاعب القادم من نهضة بركان والذي سبق وأن مارس بالوداد الرياضي والجيش الملكي والمغرب الفاسي والمنتخب المحلي على "تطعيم الفريق بلاعبين مجربين قادرين على اعطاء الاضافة المرجوة، وسد الثغرات التي يعاني منها الفريق".

كما وقع الحارس عدنان العاصيمي (26 سنة) في كشوفات الفريق الحسيمي بعد توقيع عقد يمتد لستة أشهر، حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديده، وسبق للحارس أن لعب في المنتخب المحلي وفي أندية القسمين الأول والثاني من بينها المغرب التطواني وأولمبيك آسفي وشباب.

وتأتي هذه الانتدابات ضمن استعدادات فريق شباب الريف الحسيمي لخوض الشطر الثاني من البطولة الاحترافية بأريحية ولمساعدة الفريق على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط والهرب من منطقة الخطر، حسب بلاغ نشر على الموقع الرسمي للفريق.

ويقبع فريق شباب الريف الحسيمي في المرتبة السادسة عشرة والأخيرة بعشر نقاط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في أربع مباريات وخسر في سبع لقاءات.