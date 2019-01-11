24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4016:1918:4120:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تتويج ودغيري بجائزة الملك فيصل للعربية والأدب (5.00)

  2. إلى رئيس الحكومة...لكم منّا كل الامتعاض والحنق (5.00)

  3. الخطوط الإندونيسية تبرمج حفلات موسيقية جوية (5.00)

  4. "مركز الذاكرة" يهدي حوارا ثقافيا إلى روحي "جريمة شمهروش" (5.00)

  5. علماء اليابان يحسنون الاتصالات من نقيق الضفادع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | شباب الريف الحسيمي يتعاقد مع 3 لاعبين جدد

شباب الريف الحسيمي يتعاقد مع 3 لاعبين جدد

شباب الريف الحسيمي يتعاقد مع 3 لاعبين جدد
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 11 يناير 2019 - 06:08

أعلن فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، منذ انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، من أجل سد الثغرات بتشكيلة الفريق والاستعداد للشطر الثاني من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب.

وتعاقد فريق شباب الريف الحسيمي، بتوصية من مدرب الفريق خوان بيدرو بنعلي، رسميا مع اللاعب الإسباني مارتن بينجوا حتى نهاية الموسم الحالي، ويشغل اللاعب الاسباني (24 عاما) مركز وسط ميدان هجومي، حيث جاء هذا التعاقد ل "تطعيم التركيبة البشرية للفريق".

ويلعب مارتن بينجوا للمرة الأولى بالبطولة الاحترافية المغربية اتصالات المغرب، إذ قدم من الدرجة الثانية بالبطولة الاسبانية حيث كان يمارس في صفوف فريق النادي الرياضي لييوا، كما سبق له وأن لعب لمجموعة من الفرق الاسبانية، من بينها أتلتيكو بلباو (ب) وديبورتيفو فابريل والنادي الرياضي باسكونيا.

كما وقع فريق شباب الريف الحسيمي عقدا حتى نهاية الموسم الحالي مع وسط الميدان اللاعب حسام أمعنان (24 سنة)، ويعول على اللاعب القادم من نهضة بركان والذي سبق وأن مارس بالوداد الرياضي والجيش الملكي والمغرب الفاسي والمنتخب المحلي على "تطعيم الفريق بلاعبين مجربين قادرين على اعطاء الاضافة المرجوة، وسد الثغرات التي يعاني منها الفريق".

كما وقع الحارس عدنان العاصيمي (26 سنة) في كشوفات الفريق الحسيمي بعد توقيع عقد يمتد لستة أشهر، حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديده، وسبق للحارس أن لعب في المنتخب المحلي وفي أندية القسمين الأول والثاني من بينها المغرب التطواني وأولمبيك آسفي وشباب.

وتأتي هذه الانتدابات ضمن استعدادات فريق شباب الريف الحسيمي لخوض الشطر الثاني من البطولة الاحترافية بأريحية ولمساعدة الفريق على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط والهرب من منطقة الخطر، حسب بلاغ نشر على الموقع الرسمي للفريق.

ويقبع فريق شباب الريف الحسيمي في المرتبة السادسة عشرة والأخيرة بعشر نقاط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في أربع مباريات وخسر في سبع لقاءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.