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الرئيسية | رياضة | أشرف حكيمي: كارباخال ساعدني ومارسيلو أفادني

أشرف حكيمي: كارباخال ساعدني ومارسيلو أفادني

أشرف حكيمي: كارباخال ساعدني ومارسيلو أفادني
هسبورت - عمر الشرايبي*
الجمعة 11 يناير 2019 - 12:05

قادما على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد، عاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، إلى تسليط الضوء على وضعيته الحالية رفقة فريقه بروسيا دورتموند الألماني، في خرجة إعلامية مع موقع "فونكي ميديا غروب"، تطرق فيها أفضل لاعب واعد في القارة الإفريقية لسنة 2018، إلى اختياره الالتحاق في ألمانيا، فضلا عن جوانب أخرى متعلقة بمقامه في "البوندسليغا".

حكيمي، الذي اعترف هانز يوخاكيم فاتزكي، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، بصعوبة الاحتفاظ به، مع نهاية الموسم الجاري، لم يبد تخوُّفا من مستقبله، مؤكدا بالقول "مستقبلي؟ ليس الأمر الذي يؤرقني حاليا، فوكيل أعمالي منكب على هذا الموضوع. أنا حاليا، ألعب لفريق بروسيا دورتموند وهو ما يجب علي التركيز عليه في الآونة الحالية".

ولم يُخْفِ اللاعب المغربي الشاب، أن محطة الانتقال صوب بروسيا دورتموند، تعد مهمة في مساره الكروي، مردفا: "بداياتي هنا كانت جيدة، كما كنت أنتظر، حيث ساعدني زملائي على الانصهار مع البيئة الجديدة، الأمر الذي كان في غاية الصعوبة، بالنظر إلى تغيير البلد، اللغة والثقافة الجديدتين. لكن، كان يجب علي اتخاد القرار المناسب لي ولمسيرتي، فأنا ما أزال شابا وفي حاجة إلى لعب أكثر وإيجاد التنافسية مع كل أسبوع، وذلك ما تمكنت من تحقيقه".

وتابع حكيمي، قائلا: "كانت لدي عدة عروض، لكن اخترت دورتموند لأنه الأفضل، حيث منحت لي الثقة وامتلكوا الشجاعة لإقحامي كلاعب شاب، كما أن الفضل يعود أيضا للمدرب لوسيان فافر الذي لعب دورا كبيرا في اتخاد القرار"، وزاد: "حدثه هاتفيا قبل التعاقد وأقنعني، حيث استفدت كثير منه بالرغم من عدم معرفتي الشخصية به حينها، لكن أظهر لي معرفته بإمكانياتي وتتبعه الدقيق، كما يعلم نقط قوتي وضعفي التي يجب علي العمل على تطويرها".

في الختام، أوضح مدافع بروسيا دورتموند الألماني، أنه استفاد من مروره من تجربة فريق ريال مدريد الإسباني، موردا في هذا الصدد: "عندما تحتاج للنصائح، هناك داني كارباخال، الذي مد لي يد المساعدة من أجل تطوير مستواي، وتعلمت منه الجانب الإنساني للاعب، كما استفدت كثيرا من مجاورتي للاعب من قيمة مارسيلو"، مضيفا "عند داني، ترى تلك الحدة التي يلعب بها، كما أشياء أخرى.. حتى الطريقة التي يربط بها خيوط حذائه".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ودادي الجمعة 11 يناير 2019 - 12:34
نفعتك متابرتك وانضباطك في الملعب واحترامك لاختيارات المدرب. من جد وجد ومن زرع حصد
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11
2 - باحث عن الحقيقة الجمعة 11 يناير 2019 - 12:51
صفر على الشمال ، لا يستحق في نظري شيئا ، هناك الكثيرون افضل منه بكثييييير
انشري هسبرس هذا رأيي وانا حر فيه
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-18
3 - Ahmed الجمعة 11 يناير 2019 - 13:00
N'oubliez pas aussi le grand Zidan
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2
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