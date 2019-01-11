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الرئيسية | رياضة | "سهرة ليلية" تفاقم معاناة اللاعب المغربي حارث

"سهرة ليلية" تفاقم معاناة اللاعب المغربي حارث

"سهرة ليلية" تفاقم معاناة اللاعب المغربي حارث
هسبورت - محمد فنكار*
الجمعة 11 يناير 2019 - 09:10

تفاقمت أزمة الدولي المغربي، أمين حارث، لاعب "شالكه" الألماني، بشكل كبير، مع إدارة فريقه، حيث بات خارج اهتماماته بسبب سوء تصرفه وعدم اكتراثه بنتيجة فريقه بعد الخسارة أمام "بورتو" في دور مجموعات دوري أبطال أوربا في الجولة الخامسة، وسهره مع بعض اللاعبين عقب المباراة في إحدى العلب الليلية.

وأوردت "سكاي سبور" الألمانية، أن إدارة الفريق الألماني تبحث عن حل لبيع حارث بعدما رافقته مشاكل عديدة منذ التعاقد معه، وآخرها سهره مع حمزة منديل وبعض اللاعبين عقب الخسارة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وهو التصرف الذي جعل إدارة فريقه تبعده عن معسكر إسبانيا للتحضير للشطر الثاني من بطولة "البوندسليغا".

وقال المصدر ذاته، إن "شالكه" حدد سعر بيع حارث في 25 مليون دولار، حيث تبحث العارضة الفنية للتخلص منه، مبرزة بأن "ليون" الفرنسي عبر عن استعداده للتفاوض حول اللاعب، خاصة وأنه سبق وأن لعب في فرنسا وجاور فريق "نانت" قبل التوقيع للفريق الألماني.

وكانت صحيفة "90mn" الألمانية، قد أكدت أن فريق شالكه الألماني يُحضِّر خطة ثانية للاعب المغربي أمين حارث، في حال فشل في إيجاد فريق يرغب في شراء عقده خلال "الميركاتو" المقبل، وذلك رغبة من الإدارة في تقليص حجم المصاريف خصوصا وأن لاعب المنتخب المغربي لم يتمكن من إقناع المدرب، كما أن إبعاده شهر يناير سيكون أمرا مؤكدا سواء توصل بعرض للرحيل أو بقي في الفريق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الدولي المغربي أمين حارث، قد أصبح مهددا بإبعاده عن الفريق الأول وإحالته على U23 بداية الشهر المقبل، مع تخفيض راتبه الشهري، في حال لم تتوصل الإدارة بعرض رسمي من أجل تسريحه، وهو ما يثير التساؤلات حول مستقبل اللاعب الذي انتقل حديثا إلى الدوري الألماني.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - kader الجمعة 11 يناير 2019 - 09:22
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
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2 - محمد الجمعة 11 يناير 2019 - 09:27
جل الاعبين المغاربة غير ملتزمين. لم يتعلم شيئا من حادثة السير المميتة. مستقبله بين ايديه هو من يتحمل تبعات سداجته
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3 - ملاحظ الجمعة 11 يناير 2019 - 09:29
كيقولوا الرياضة تهذب الاخلاق لكن الاخير ابان عن سوء اخلاقه فيجب ابعاده لانه متهور
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4 - مغربي.... الجمعة 11 يناير 2019 - 09:33
هدا هو الطيران والاستهتار .... رونها في المغرب وماحشمش كيتسحاب ليه فحال قانون المغرب فحال قانون المانيا......الناس منعرف فين وصلو وتلقاهم متواضعين ويتقاتلو على الفرقة...... انت مامسوقش لهاد الفرقة... اوا ها النتيجة غادي تولي تتفرج في المقابلات من التريبين..... ماششي حاسدك لكن بغيتك تتبت وتشد الارض وتخلي عليك التبرهيش.... دبا حتى المنتخب المغربي مابقا عندو مايدير بك....والشعب كرهك لتصرفاتك الصبيانية...
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5 - المنافقون اخطر قوم الجمعة 11 يناير 2019 - 09:33
المسلمون تيشربو الخمور اكثر من النصارى وتيشربو في اي وقت يعني مامنظمينش,النصارى رظي الله عنهم تيشربو الخمر في ليلة الجمعة وليلة السبت حيت الغد ليه ماخدامينش
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6 - yael الجمعة 11 يناير 2019 - 09:34
ما اخافه ان يصير مصيره كما تاعرابت
لاعب كبير بعقلية صغيرة.
ولنتفهم الان لماذا ابعده Hervé Renard .
وهل ممكن للجامعة والاسرة ان تتدخل من اجل مساعدته على الرجوع عن غيه ..
كل لاعبي منتخب فرنسا صغار لكن لديه أطر طبية (طبيب نفساني و coch) لمساعدتهم..
اتمنى ذلك
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7 - chetouani F الجمعة 11 يناير 2019 - 09:35
الموهبة عندما يتم وأدها مبكرا !!!
للأسف منخرط جديد في نادي تعرابت ، ان لم تتدارك اسرته الموقف لانه صغير السن.
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8 - discipline الجمعة 11 يناير 2019 - 09:37
انا لاافهم ماذا يتعلم هؤلاء في اقسام الفئات الصغرى. اهم شئ في الكرة بعد المهارة هي discipline. في المانيا لن تذخل ناديا اوسيجرون عليك الى كان راسك قاسح وخا تكون كطير.
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9 - سعيد الجمعة 11 يناير 2019 - 09:46
لازال لم يشرب عقله...له قدرات لكن ... وقت المراهقة المتأخرة..الدنيا غرور... صعب فعلا ولازم ان يمر... لأنه ادا لم يتعلم في هده الفترة العسيرة من الحياة سوف يتخونج ويتوهب...المشكل أن البعض يسكنون في المراهقة !
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10 - Dave الجمعة 11 يناير 2019 - 09:50
La Discipline, cette denrée rare au Maroc
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11 - سليم الجمعة 11 يناير 2019 - 09:56
كرة القدم أخلاق وإنظباط والنجاح والإستمرار يحتاج إلا الجد والعمل والإبتعاد عن يشوه صورة الاعب وخير قدوة كرستيانو رونالدو رغم ماوصل إليه لا يمل من العمل الجاد
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12 - شكرا رونار أستاد الأدب الجمعة 11 يناير 2019 - 09:57
لا تعاطف ولاهم يحزنون مع من يبعده مدرب منتخب الوطني من التشكلة لأنه هو الأقرب منهم ويعرف تصروفاهم الصبيانية الماضية والجديدة منها المؤسفة والمحزنة.
شكرا كدلك لميسي الرياضي الكبير أخلاقا ولعبا وتمتعا وتسامحا.
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13 - ethique الجمعة 11 يناير 2019 - 10:02
الأخلاق
الفن والأخلاق. الرياضة والأخلاق.
وإلا الفشل الذريع
وتشويه الصورة
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14 - كوايري سابق الجمعة 11 يناير 2019 - 10:02
عقلية الهواة التي تطبع الاعب المغربي، أمثال كثيرة سبقت هذا الاعب، مدربون كبار شهدوا بالموهبة الكروية الكبيرة للاعبين المغاربة ولكن في نفس الوقت انتقدوهم في غياب الاحترافية والجدية عندهم.
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15 - القابض على الجمر الجمعة 11 يناير 2019 - 10:22
اذا كنت في نعمة فرعاها فان الذنوب تزيل النعم
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16 - Abou oumaima الجمعة 11 يناير 2019 - 10:23
هذا هو اللاعب الافريقي عامة والمغربي خاصة السهر والشيشا والقمار وبنات الهوى !!! هدا هو السبب ديال المنتخب اعلاش عمرو ماطفرو من ايام جيل السبعينات لما كانوا الرجال
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