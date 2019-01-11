"سهرة ليلية" تفاقم معاناة اللاعب المغربي حارث

هسبورت - محمد فنكار*

تفاقمت أزمة الدولي المغربي، أمين حارث، لاعب "شالكه" الألماني، بشكل كبير، مع إدارة فريقه، حيث بات خارج اهتماماته بسبب سوء تصرفه وعدم اكتراثه بنتيجة فريقه بعد الخسارة أمام "بورتو" في دور مجموعات دوري أبطال أوربا في الجولة الخامسة، وسهره مع بعض اللاعبين عقب المباراة في إحدى العلب الليلية.

وأوردت "سكاي سبور" الألمانية، أن إدارة الفريق الألماني تبحث عن حل لبيع حارث بعدما رافقته مشاكل عديدة منذ التعاقد معه، وآخرها سهره مع حمزة منديل وبعض اللاعبين عقب الخسارة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، وهو التصرف الذي جعل إدارة فريقه تبعده عن معسكر إسبانيا للتحضير للشطر الثاني من بطولة "البوندسليغا".

وقال المصدر ذاته، إن "شالكه" حدد سعر بيع حارث في 25 مليون دولار، حيث تبحث العارضة الفنية للتخلص منه، مبرزة بأن "ليون" الفرنسي عبر عن استعداده للتفاوض حول اللاعب، خاصة وأنه سبق وأن لعب في فرنسا وجاور فريق "نانت" قبل التوقيع للفريق الألماني.

وكانت صحيفة "90mn" الألمانية، قد أكدت أن فريق شالكه الألماني يُحضِّر خطة ثانية للاعب المغربي أمين حارث، في حال فشل في إيجاد فريق يرغب في شراء عقده خلال "الميركاتو" المقبل، وذلك رغبة من الإدارة في تقليص حجم المصاريف خصوصا وأن لاعب المنتخب المغربي لم يتمكن من إقناع المدرب، كما أن إبعاده شهر يناير سيكون أمرا مؤكدا سواء توصل بعرض للرحيل أو بقي في الفريق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الدولي المغربي أمين حارث، قد أصبح مهددا بإبعاده عن الفريق الأول وإحالته على U23 بداية الشهر المقبل، مع تخفيض راتبه الشهري، في حال لم تتوصل الإدارة بعرض رسمي من أجل تسريحه، وهو ما يثير التساؤلات حول مستقبل اللاعب الذي انتقل حديثا إلى الدوري الألماني.

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