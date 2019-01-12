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كُتّاب وآراء
تقرير: نيمار اتصل ببرشلونة بهدف العودة للفريق
ذكرت تقارير إخبارية أن المهاجم البرازيلي نيمار اتصل بناديه السابق برشلونة، خمس مرات، في محاولة للعودة لصفوفه التي انتقل منها لباريس سان جيرمان في صيف 2017.
وأشارت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إلى أن والد المهاجم البرازيلي تحدث بشكل مباشر مع رئيس "البلاوغرانا"، جوسيب ماريا بارتوميو، وأبلغه برغبة نجله في العودة لقلعة "كامب نو".
وأكد رئيس البرصا، بحسب الصحيفة الإسبانية، أن "نيمار محبط ونادم على قرار رحيله عن برشلونة"، مضيفة أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عاما يرى أن "باريس سان جيرمان يفتقر لأي مشروع رياضي".
وكان الدولي البرازيلي قد انتقل في غشت 2017 لنادي العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في صفقة مدوية بلغت قيمتها 222 مليون يورو؛ هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
وتوج نيمار مع الفريق الكاتالوني بثمانية ألقاب منذ الانضمام إليه في صيف 2013، قادما من سانتوس، أبرزها الثلاثية التاريخية في موسم 2014/2015.