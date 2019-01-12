فضال يخطط لنيل رسميته والتتويج بأحد الألقاب

أوعنا بلعيد

قال الدولي المغربي زهير فضال، لاعب ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، إنه يشعر بالراحة رفقة ناديه الحالي بعد مرور أكثر من سنة على انضمامه إلى النادي الأندلسي، معربا في الوقت ذاته عن أمله أن تبتعد عنه الإصابات رفقة بقية زملائه.

وتحدث المدافع المغربي، خلال مؤتمر صحافي خصص لتقديم يومية بيتيس لسنة 2019، والمهداة من أحد الرعاة الرسميين للنادي، موضحا أنه يعيش في راحة مع ناديه وسيقاتل من أجل الحصول على مركزه الرسمي، لكونه عائدا للتو من الإصابة.

ولم يفوت اللاعب الفرصة دون الحديث عن المباراة السابقة أمام هويسكا في مسابقة الدوري، والتي شارك فيها بشكل أساسي، إذ قال: "لعبت المباراة بشكل مقبول وعدت إلى الميادين مؤخرا بسبب الإصابة البليغة التي تعرضت لها"، وأضاف حول وضعيته الحالية: "أحتاج إلى استرجاع مركزي الرسمي رغم وجود منافسة كبيرة في كل خطوط الفريق".

وبخصوص أمنيته لعام 2019، أنهى فضال حديثه بالقول: "أتمنى أن تبعد عني الإصابات وعن بقية زملائي، وأن يحظى الجميع بإظهار إمكاناتهم ومؤهلاتهم. كما أتمنى أن أتوج بأحد الألقاب رفقة ريال بيتيس".

يشار إلى أن زهير فضال كان يلعب بشكل أساسي رفقة فريقه ريال بيتيس، لكن الإصابة البليغة التي تعرض لها وأبعدته عن الميادين لوقت طويل جعلته يفقد مركزه الأساسي ضمن خطط مدربه كيكي سيتيين، الذي بات يفضل الاعتماد على البرازيلي سيدني دا سيلفا مكانه.