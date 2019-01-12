اليوفي يتواصل مع وكلاء إيسكو لجلبه من الريال

هسبريس ـ مُتابعة

يسعى نادي يوفنتوس لاستغلال شعور إيسكو ألاركون بالإحباط بين صفوف ريال مدريد لضم لاعب الوسط في الصيف المقبل، بحسب تقارير إيطالية أشارت إلى أن فريق "السيدة العجوز" بدأ بالفعل التواصل مع وكلاء الدولي الإسباني.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" الإيطالية أن المدير الرياضي لليوفي، فابيو باراتيتشي، الذي كان عنصرا أساسيا في إتمام صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من الملكي لـ"البيانكونيري" الصيف الماضي، تواصل مع ممثلي إيسكو ليؤكد لهم رغبة ناديه في الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي.

جانلوكا دي مارزيو، الصحفي المعروف بشبكة "سكاي سبورت"، قال: "لم تسنح الفرصة للتفاوض بشأن هذه العملية بهذا القدر من قبل"، في إشارة إلى أن إيسكو لا يعيش حاليا أفضل لحظاته مع الريال تحت إمرة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي لا يعتمد عليه كثيرا في تشكيلة الفريق الملكي.

من جانبها، تحدثت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، في نسختها الرقمية، عن سيناريو مشابه لعملية كريستيانو التي انتهت بانتقال النجم البرتغالي لليوفي؛ الذي يسعى حاليا لاستغلال شعور إيسكو بالإحباط للدفع بمفاوضات حول انتقاله لإيطاليا.

لكن هذا الأمر سيعتمد على الدور الذي سيحصل عليه لاعب الوسط بين صفوف الريال خلال الفترة المقبلة، فحال استمرت الأمور كما هي عليه ستكون أذرع السيدة العجوز مفتوحة لإيسكو، بحسب المصادر.

جدير بالذكر أن إيسكو، البالغ 26 عاما، كان قد انتقل لصفوف الريال في صيف 2013 قادما من مالقة، وتوج معه منذ ذلك الحين بـ14 لقبا، منها أربعة بدوري أبطال أوروبا.