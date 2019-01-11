تذاكر "كوبا أمريكا 2019" تطرح للبيع على النت

هسبريس ـ مُتابعة

اللجنة المنظمة لبطولة "كوبا أمريكا 2019"، التي ستقام بين 14 يونيو و7 يوليوز من العام الجاري في البرازيل، بدأت بيع تذاكر مباريات البطولة بأسعار تبدأ من 60 ريال (16.2 دولار).

وقررت اللجنة طرح إجمالي مليون تذكرة للمباريات الـ26 التي ستقام في ستة ملاعب بخمس مدن برازيلية. وتبلغ قيمة أغلى تذكرة 890 ريال (240.5 دولار) للمناطق المميزة في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالنهائي.

وتبلغ قيمة الدفعة الاولى من طروحات التذاكر 228 ألف تذكرة، وهي متاحة على موقع "Copaamerica" ويمكن شرائها من أي دولة والدفع ببطاقة الائتمان.

وتستمر المرحلة الأولى من بيع التذاكر حتى 24 يناير، حين يتم اجراء قرعة المجموعات الثلاثة للبطولة والملعب التي ستخوض عليها المنتخبات مواجهاتها.

وتؤكد اللجنة المنظمة أن أسعار التذاكر تمثل ماب ين 35% إلى 35% من إيرادات البطولة والجزء الباقي من الرعاة وحقوق البث وتسويق حزم خاصة.

يذكر أن البرازيل المضيفة والأرجنتين وأوروغواي، صاحبتي أفضل تصنيف في مؤشر الفيفا، تشكل رؤس المجموعات الثلاثة للبطولة. وسيشارك منتخب قطر في البطولة كضيف قبل خوضه مونديال 2022 على أراضيه.