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كُتّاب وآراء
واد زم يعزز خطه الدفاعي بمجهودات اللاعب قاضي
عزز فريق سريع واد زم لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الأول ضمن الدوري المغربي الاحترافي، صفوفه بضم اللاعب عبد القادر قاضي خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد لموسم ونصف.
وجاء تعاقد سريع واد زم، الذي يشرف على قيادته المصري طارق مصطفى، من أجل سد الثغرات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، الراغب في تحقيق نتائج إيجابية خلال الشطر الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية وتحسين وضعيته في سلم الترتيب بعد احتلاله المركز العاشر بعد خوض 13 جولة.
واستغل مسؤولو سريع واد زم وضعية اللاعب قاضي، بعدما أدرج عزيز العامري، مدرب الكوكب المراكشي، اسمه ضمن قائمة المغادرين خلال الانتقالات الشتوية، وطلب من إدارة فارس النخيل السماح له بخوض تجربة أخرى بعيدا عن الفريق، ليحط الرحال بـ"الريكوز".
ويرغب مسؤولو "الرابيد" في تعزيز خطه الدفاعي حتى يصبح أكثر صلابة، ما سيصعب على الخصوم اختراقه على عكس ما حدث بعد مرور ثلاث عشرة جولة في شطر الذهاب، عندما استقبلت شباك الفريق 13 هدفا، وهي الغلة التهديفية نفسها التي سجلها هجوم الفريق.
ويملك اللاعب سالف الذكر خبرة جيدة في ملاعب الدوري المغربي بعدما دافع في وقت سابق عن ألوان كل من النهضة البركانية، والمغرب الفاسي، والدفاع الحسني الجديدي، ومولودية وجدة والكوكب المراكشي.