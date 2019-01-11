24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:40
|16:19
|18:41
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "بوينغ" تتغلب في صفقات الطائرات على "ايرباص"
- "هيونداي موبيس" تقدم أحدث السيارات ذاتية القيادة
- علماء يقيّمون ضرر ثقل الأوزان على صحة الأدمغة
- شباب الريف الحسيمي يتعاقد مع 3 لاعبين جدد
- تايلاند تلقي القبض على 28 مجرما من 14 دولة
الحكومة تضع شروط تطبيق "الضمان الاجتماعي" على عمال المنازل (5.00)
- بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب "مسألة شخصية" - (147)
- باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية - (88)
- لون بشرة "ملكة جمال صحراوية" يثير جدل "العنصرية" في الجزائر - (79)
- برلمانية تتهم ماء العينين بالاختباء وراء بنكيران - (65)
- شبيبة الأحرار تطالب بعطلة "السنة الأمازيغية" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فريق "جاراف" السنغالي يتوعّد لاعبي نهضة بركان
أكد مدرب فريق جاراف السنغالي، ماليك داف، أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة فريق نهضة بركان، في المباراة التي ستجمعهما بعد غد السبت، برسم ذهاب دور الـ16 مكرر المؤهل لدور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي.
وقال داف فخلال، مؤتمر صحفي، إن "فريق نهضة بركان فريق جيد نكن له الكثير من الاحترام، لكننا واثقون من نتائج هذا الدور الفاصل"، وزاد: "سنوفر جميع الإمكانيات من جانبنا لعبور هذا الدور".
كما أضاف المدير التقني للفريق السنغالي: "ندرك أنه يجب أن نكون مستعدين على جميع المستويات"، داعيا في الوقت ذاته إلى "تعبئة عامة من أجل تمكين كرة قدم الأندية السنغالية من بلوغ دور المجموعات في المنافسات الإفريقية".
وحسب داف فإن "نهضة بركان أقصى فريقين سنغاليين، لكن لا يمكن أن نقول إنه شوكة في حلق النوادي السنغالية"، معتبرا أن كرة القدم السنغالية المحلية تتطور في الاتجاه الصحيح.