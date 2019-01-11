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الرئيسية | رياضة | فريق "جاراف" السنغالي يتوعّد لاعبي نهضة بركان

فريق "جاراف" السنغالي يتوعّد لاعبي نهضة بركان

فريق "جاراف" السنغالي يتوعّد لاعبي نهضة بركان
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 11 يناير 2019 - 15:15

أكد مدرب فريق جاراف السنغالي، ماليك داف، أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة فريق نهضة بركان، في المباراة التي ستجمعهما بعد غد السبت، برسم ذهاب دور الـ16 مكرر المؤهل لدور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي.

وقال داف فخلال، مؤتمر صحفي، إن "فريق نهضة بركان فريق جيد نكن له الكثير من الاحترام، لكننا واثقون من نتائج هذا الدور الفاصل"، وزاد: "سنوفر جميع الإمكانيات من جانبنا لعبور هذا الدور".

كما أضاف المدير التقني للفريق السنغالي: "ندرك أنه يجب أن نكون مستعدين على جميع المستويات"، داعيا في الوقت ذاته إلى "تعبئة عامة من أجل تمكين كرة قدم الأندية السنغالية من بلوغ دور المجموعات في المنافسات الإفريقية".

وحسب داف فإن "نهضة بركان أقصى فريقين سنغاليين، لكن لا يمكن أن نقول إنه شوكة في حلق النوادي السنغالية"، معتبرا أن كرة القدم السنغالية المحلية تتطور في الاتجاه الصحيح.

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