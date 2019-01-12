رجاويون يطلبون "التكفير" عن أخطاء "المركاتو"

هسبورت - آمال لكعيدا*

تعالت أصوات الجماهير "الرجاوية"، التي تطالب إدارة النادي بحسم صفقات لصالح الفريق "الأخضر" لسد مراكز الخصاص خلال فترة "المركاتو" الشتوي الجاري، خاصة وأن رفاق عبد الإله الحافيظي ينافسون على مجموعة من الواجهات، محليا، وقاريا وعربيا.

وعبرت فئة من جماهير الرجاء البيضاوي، في تفاعلاتها مع منشورات النادي على صفحته الرسمية، عن قلقها حيال الصمت الذي يطبع المرحلة، قبل أقل من أسبوع من إغلاق أبواب الانتقالات، منادية بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح ولاعب وسط ميدان، يكونان في المستوى الذي يخول لهما الدفع بالنادي إلى منصات التتويج.

وينتظر جمهور الرجاء البيضاوي الأخبار السارة من إدارة النادي، حيث مازال الأنصار ينتظرون تكفير المكتب المسير عن أخطائه في "المركاتو" الماضي، وذلك بالتعاقد مع أسماء جاهزة لإعطاء الإضافة للنادي، تنضاف للثنائي أيوب نناح وفابريس نغا، القادمين من الدفاع الحسني الجديدي، الأسبوع الماضي.

وينتظر أنصار وبرلمان النادي، حصيلة فترة الانتقالات الجارية، قبل إبداء ردة فعل تجاه سياسة المكتب المسير برئاسة جواد الزيات، والإدارة التقنية التي يشرف عليها فتحي جمال، والتي "لا ترضي" فعاليات الفريق "الأخضر"، خصوصا منها المنخرطين.

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