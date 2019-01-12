إشبيلية تنقذ منير الحدادي من جحيم برشلونة

هسبورت - إفي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن التعاقد مع المهاجم منير الحدادي قادما من فريق برشلونة، حيث لا ينقص سوى خضوعه للفحص الطبي وتوقيعه للعقد مع الفريق الأندلسي.

وينضم الحدادي (23 عاما) لإشبيلية بعد مسيرة طويلة مع الفريق الكتالوني الذي انضم لصفوف ناشئيه وهو طفل صغير.

وشارك اللاعب مع فريق الشباب موسم 2013/2014 في 11 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.

والموسم التالي كان بمثابة انطلاقته للأمام، فبعد مشاركته مع فريق الشباب في 17 مباراة سجل خلالها أيضا أربعة أهداف، شارك المهاجم مع الفريق الأول لبرشلونة في 18 مباراة، 10 ببطولة الدوري (سجل خلالها هدف وحيد) وثلاثة بدوري الأبطال ومثلهم في بطولة كأس الملك، حسبما ذكر نادي إشبيلية في بيانه الذي أكد فيه أيضا أنه خلال فترة إعارته لفريقي فالنسيا وديبورتيفو ألافيس نجح في تسجيل 22 هدفا.

كما شارك المهاجم الإسباني-المغربي مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاما في موسم 2014/2015 ، وبعد أيام شارك مع المنتخب الوطني الأول تحت قيادة ديل بوسكي أمام مقدونيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا.

من جانبه، أعلن نادي برشلونة أيضا اليوم عن انتقال مهاجمه لإشبيلية مقابل مليون و50 ألف يورو ووجه له الشكر على التزامه وإصراره خلال الفترة التي قضاها داخل أروقة البلوجرانا وتمنى له كل التوفيق في مستقبله.