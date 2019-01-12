24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القناع (5.00)

  2. هشام الفقيه.. زارع الأمل! (5.00)

  3. اقتطاعات الاجور (5.00)

  4. باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية‬ (5.00)

  5. "سهرة ليلية" تفاقم معاناة اللاعب المغربي حارث (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إشبيلية تنقذ منير الحدادي من جحيم برشلونة

إشبيلية تنقذ منير الحدادي من جحيم برشلونة

إشبيلية تنقذ منير الحدادي من جحيم برشلونة
هسبورت - إفي
السبت 12 يناير 2019 - 07:15

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن التعاقد مع المهاجم منير الحدادي قادما من فريق برشلونة، حيث لا ينقص سوى خضوعه للفحص الطبي وتوقيعه للعقد مع الفريق الأندلسي.

وينضم الحدادي (23 عاما) لإشبيلية بعد مسيرة طويلة مع الفريق الكتالوني الذي انضم لصفوف ناشئيه وهو طفل صغير.

وشارك اللاعب مع فريق الشباب موسم 2013/2014 في 11 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.

والموسم التالي كان بمثابة انطلاقته للأمام، فبعد مشاركته مع فريق الشباب في 17 مباراة سجل خلالها أيضا أربعة أهداف، شارك المهاجم مع الفريق الأول لبرشلونة في 18 مباراة، 10 ببطولة الدوري (سجل خلالها هدف وحيد) وثلاثة بدوري الأبطال ومثلهم في بطولة كأس الملك، حسبما ذكر نادي إشبيلية في بيانه الذي أكد فيه أيضا أنه خلال فترة إعارته لفريقي فالنسيا وديبورتيفو ألافيس نجح في تسجيل 22 هدفا.

كما شارك المهاجم الإسباني-المغربي مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاما في موسم 2014/2015 ، وبعد أيام شارك مع المنتخب الوطني الأول تحت قيادة ديل بوسكي أمام مقدونيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا.

من جانبه، أعلن نادي برشلونة أيضا اليوم عن انتقال مهاجمه لإشبيلية مقابل مليون و50 ألف يورو ووجه له الشكر على التزامه وإصراره خلال الفترة التي قضاها داخل أروقة البلوجرانا وتمنى له كل التوفيق في مستقبله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.