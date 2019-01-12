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الرئيسية | رياضة | الرجاء يضع شرطا لبيع اللاعب الكونغولي مابيدي

الرجاء يضع شرطا لبيع اللاعب الكونغولي مابيدي

الرجاء يضع شرطا لبيع اللاعب الكونغولي مابيدي
أوعنا بلعيد
السبت 12 يناير 2019 - 13:10

رهن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم فسخ عقد اللاعب الكونغولي ليما مابيدي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بتمكنه من إبرام تعاقد جديد مع لاعب أجنبي يحل مكان مابيدي.

ويتجه مسؤولو الرجاء نحو فسخ عقد ليما مابيدي لعدم رغبة الأخير في الاستمرار مع النسور الخضر لسنوات أخرى مقبلة، رغم إصرار المدرب الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، على بقائه وعدم رحيله ومحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الرحيل، لكن دون جدوى.

وينكب مسؤولو الرجاء على تحقيق طلبات المدرب الإسباني، ما دفعهم إلى المزيد من البحث عن مهاجم أجنبي يعزز صفوف الفريق بالانتقالات الحالية، بعدما ألح غاريدو على تقوية هذا المركز بضم مهاجم قوي ينهي الهجمات داخل شباك المنافسين ويقدم الإضافة للخط الأمامي.

وقرر الطاقم التقني للنسور الخضر أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، واتفق مع ليما مابيدي على فسخ عقده فور قدوم الوافد الجديد مباشرة، حتى يتسنى تأهيله لخوض الشطر الثاني من الدوري المغربي الاحترافي رفقة المجموعة، عكس الكونغولي الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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