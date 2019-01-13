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كُتّاب وآراء
المغربي الجعدي يختار اللعب بالدوري الروماني
تعاقد فريق دينامو بوخاريست الروماني لكرة القدم، بشكل رسمي، مع المغربي رضا الجعدي، قادما من نادي رويال انتوريب البلجيكي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ليصبح بذلك سابع لاعب ينضم إلى الفريق تحت قيادة مدربه الجديد ميرسيا ريدنيك.
وجاء تعاقد الفريق الروماني مع مغربي الأصل رضا الجعدي من أجل تعزيز خط المنتصف للفريق الراغب في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال القادم من المواعيد، الذي قدم مقابل خدماته 450 ألف يورو؛ ما عجل برحيله، لاسيما بعد تهميشه رفقة ناديه منذ بداية الموسم.
وسينضم اللاعب الجعدي، الذي سيكمل عامه الرابع والعشرين الشهر المقبل، إلى معسكر ناديه بأنطاليا حيث سيتدرب رفقة المجموعة التي يقودها ميرسيا ريدنيك، مدرب الفريق، الذي اختار هذه الوجهة من أجل الاستعداد لما تبقى من مباريات الدوري الروماني الممتاز.
ويرغب مسؤولو فريق دينامو بوخاريست في إنقاذ النادي من وضعيته الحالية حيث يحتل الرتبة الحادية عشرة في جدول الترتيب العام بعد مرور 21 جولة، مني خلالها بتسع هزائم، وحقق سبعة تعادلات، وفاز في خمس مباريات، وجمع 22 نقطة على بعد خمس جولات من نهاية الموسم الحالي.