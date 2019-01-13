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كُتّاب وآراء
نابولي يتفق مع كييفو على استعارة المغربي كيين
توصل مسؤولو فريق نابولي لكرة القدم إلى اتفاق مع نظرائهم من نادي كييفو فيرونا الإيطاليين، يقضي بالسماح للاعبهم الدولي المغربي سفيان كيين بخوض تجربة احترافية جديدة، على أن تتم إعارته لناديه الحالي لمدة ستة أشهر، أي إلى الصيف المقبل.
ووفق "سبورت ميديايست" الإيطالية، فقد تقدمت إدارة نابولي بعرض مالي يبلغ 4 ملايين يورو مقابل ضم متوسط ميدان كييفو والمنتخب الوطني الأولمبي البالغ من العمر واحدا وعشرين سنة خلال الاستعدادات الصيفية المقبلة، لأنه سيكمل بقية موسمه رفقة ناديه الحالي.
وساهمت العلاقة الطيبة التي تجمع بين الناديين في إتمام الصفقة، وفق ما أكدته المصادر الإيطالية؛ إذ كان فريق نابولي يرغب في تعزيز وسط ملعبه ووجد ضالته في سفيان كيين المتألق رفقة كييفو منذ بداية الموسم الحالي، بعد الأداء اللافت الذي بصم عليه وقيادته لوسط الملعب باحترافية كبيرة بفضل المؤهلات التقنية والفنية التي يتمتع بها.