24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لقاء تربوي تحسيسي ينبذ العنف بالدار البيضاء
- الموت يهدد ملايين الأفراد بسبب الألياف الغذائية
- مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
- الأحرار يربطون بين "مالية 2014" ومشاكل التجار
- سنة أمازيغية سعيدة للجميع
مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)
مشاركة 300 ألف مغربي في "قرعة الهجرة الأمريكية" السنة الماضية (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة فاقت التوقعات و"انحرافات البيجيدي" طبيعية - (150)
- بنكيران: ماء العينين "قادَّة برَاسْها" .. نزع الحجاب مسألة شخصية - (135)
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين - (129)
- بنكيران عن خلع الحجاب - (72)
- مشاركة 300 ألف مغربي في "قرعة الهجرة الأمريكية" السنة الماضية - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شباب المحمدية"يعزز صفوفه باللاعب الدغوغي
عزز فريق شباب المحمدية لكرة القدم، المنتمي للقسم الوطني الممتاز هواة، صفوفه بضمه للاعب المهدي الدغوغي، معارا من فريق الوداد الرياضي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وجاء تعاقد فريق شباب المحمدية، الذي يشرف على قيادته المدرب رشيد روكي، من أجل تقوية خط الوسط وتعزيز تركيبة الفريق الراغب في تحقيق حلم الصعود إلى القسم الموالي وإعادة أمجاده السابقة.
واستغل مسؤولو شباب المحمدية وضعية اللاعب الدغوغي، بعدما استغنى فريق المغرب الفاسي عن خدماته خلال الانتقالات الشتوية الحالية بطلب من المدرب هشام الإدريسي برفقة 9 لاعبين آخرين، ليتم ضمه إلى عاصمة الزهور.
وأعطى المدرب روكي الضوء الأخضر لإدارة النادي لاستعارة اللاعب من فريقه الوداد الرياضي، بعدما اقتنع بإمكاناته ومستواه حيث سبق لابن مدرسة "الواك" أن جاور العديد من الأندية، من بينها رجاء بني ملال والمغرب الفاسي، كما تألق قبل موسمين بقوة وكان أبرز لاعبي شباب قصبة تادلة في القسم الأول.