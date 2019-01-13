شباب المحمدية"يعزز صفوفه باللاعب الدغوغي

أوعنا بلعيد

عزز فريق شباب المحمدية لكرة القدم، المنتمي للقسم الوطني الممتاز هواة، صفوفه بضمه للاعب المهدي الدغوغي، معارا من فريق الوداد الرياضي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء تعاقد فريق شباب المحمدية، الذي يشرف على قيادته المدرب رشيد روكي، من أجل تقوية خط الوسط وتعزيز تركيبة الفريق الراغب في تحقيق حلم الصعود إلى القسم الموالي وإعادة أمجاده السابقة.

واستغل مسؤولو شباب المحمدية وضعية اللاعب الدغوغي، بعدما استغنى فريق المغرب الفاسي عن خدماته خلال الانتقالات الشتوية الحالية بطلب من المدرب هشام الإدريسي برفقة 9 لاعبين آخرين، ليتم ضمه إلى عاصمة الزهور.

وأعطى المدرب روكي الضوء الأخضر لإدارة النادي لاستعارة اللاعب من فريقه الوداد الرياضي، بعدما اقتنع بإمكاناته ومستواه حيث سبق لابن مدرسة "الواك" أن جاور العديد من الأندية، من بينها رجاء بني ملال والمغرب الفاسي، كما تألق قبل موسمين بقوة وكان أبرز لاعبي شباب قصبة تادلة في القسم الأول.