المغربي الناصري يقود ليغانيس إلى نصر في "الليغا"

هسبريس ـ إفي

قاد المغربي الدولي يوسف النصيري فريقه ليغانيس للفوز على ضيفه هويسكا، بهدف دون رد، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ليغانيس بهذا الفوز للنصيري الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 73، ليقود فريقه لأول انتصار منذ أربع جولات.

وبهذا الفوز يرفع ليغانيس رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 11 نقطة، ليبقى في قاع الترتيب.

وينفرد برشلونة بصدارة "الليغا" برصيد 40 نقطة؛ بفارق خمس عن أتلتيكو مدريد الوصيف، قبل أن يستضيف الأخير ليفانتي غدا الأحد، في حين تستقبل "البرصا" نادي إيبار في إطار نفس الجولة.