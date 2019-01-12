الرجاء يعود بتعادل من ناميبيا في "كأس الكنفدرالية"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عاد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم بنتيجة إيجابية من مباراة ذهاب دور قبل مجموعات كأس الكونفدرالية، بعد التعادل بهدف لمثله، اليوم السبت، أمام مضيفه أفريكان ستارز الناميبي.

وبدأت العناصر الرجاوية المباراة بشكل جيد من خلال سيطرتها على مجريات اللعب واحتكار الكرة، مقابل البحث عن مباغتة الفريق الخصم مبكرا بكرات هجومية، إذ جاء أول تهديد حقيقي من جانب الرجاء في حدود الدقيقة 15، وكان وراءه اللاعب عبد الإله الحافيظي.

وعانى كثيرا لاعبو الفريق البيضاوي من الحرارة المفرطة التي دارت فيها المواجهة، إضافة إلى أرضية الملعب السيئة، إذ حاول رفاق العميد بدر بانون، باستمرار، استغلال فرص توقف النزال من حين إلى آخر قصد أخذ جرعات من الماء.

وفي ظل هذه الظروف، حاول الفريق المغربي التحكم في نسق المباراة وفرض إيقاعه على عناصر فريق أفريكان ستارز، ما مكنه من إبعاد الخطورة عن شباك الحارس أنس الزنيتي، وإجهاض مناورات الفريق الناميبي.

وطالب الفريق المغربي الحكم الكاميروني أنتوان إفا باحتساب ركلة جزاء بعد إسقاط اللاعب زكرياء حدراف في معترك العمليات، في حدود الدقيقة 40، دون طائل، ما احتج عليه المدرب خوان كارلوس غاريدو، بقوة، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من هز الشباك في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق تسديدة قوية ومركزة من رجل اللاعب ألفيوس هاندورا.

ومع بداية أطوار الجولة الثانية تمكن الرجاء من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 49، عن طريق اللاعب سفيان رحيمي، بعد جملة تكتيكية بين عناصر الفريق البيضاوي، أتممها محمود بنحليب بتمريرة مركزة للرحيمي، الذي هز الشباك.

وأعاد هدف رحيمي رفاقه في مجريات النزال، بعد أن خاضوا الفترات الأخيرة من الشوط الأول بارتباك كبير، إذ تعاملت العناصر الرجاوية بشكل جيد مع مجمل فترات النصف الثاني للمباراة، في وقت كانت قريبة من اقتناص هدف الفوز في بعض المناورات الهجومية.

وعرف إيقاع المباراة تراجعا كبيرا في دقائق النصف ساعة الأخيرة، لتنهي الصافرة الكاميرونية تفاصيل المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في انتظار مباراة الإياب.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com