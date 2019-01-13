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الرئيسية | رياضة | إيطاليا .. جماهير لازيو تهتف ضد اليهود والشرطة

إيطاليا .. جماهير لازيو تهتف ضد اليهود والشرطة

إيطاليا .. جماهير لازيو تهتف ضد اليهود والشرطة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 يناير 2019 - 01:40

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بقيام جماهير لازيو بترديد شعارات ضد اليهود والشرطة خلال مباراة الفريق أمام نوفارا، في كأس إيطاليا لكرة القدم، التي أقٌيمت أمس السبت.

وسمعت الهتافات من الجزء المخصص لجماهير لازيو المتعصبين واستهدفت فريق روما، منافسهم في المدينة، في رد واضح للإهانات التي قامت بها جماهير روما هذا الأسبوع ضد لازيو ونابولي.

ويبدو أن الهتافات التي وجهت للشرطة لها علاقة بالاشتباكات التي وقعت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، في ميدان روما، عندما احتفل للزيو بالذكرى 119 لتأسيسه.

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