مابيدي يحسم الجدل بخصوص رحيله عن الرجاء

أوعنا بلعيد

طمأن الدولي الكونغولي ليما مابيدي أنصار ومكونات نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، مؤكدا بقاءه ضمن صفوف الفريق إلى نهاية عقده متم يونيو المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدم مرافقته بعثة النسور الخضر إلى ناميبيا لخوض مباراة كأس الكونفدرالية الإفريقية كان بداعي الإصابة.

ونفى متوسط ميدان الخضر خروجه من الرجاء خلال الانتقالات الشتوية الحالية بغية خوض تجربة احترافية جديدة، وقال خلال فيديو مصور تم نشره عبر الموقع الاجتماعي فايسبوك: "لا أدري مصدر الشائعات التي تؤكد خروجي من الرجاء، ولم أرافق الفريق إلى ناميبيا؛ لأنني أعاني من إصابة على مستوى الفخذ".

وأضاف اللاعب الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويرفض تجديده إلى الآن: "في الوقت الحالي، أنا أخضع لفترة نقاهة، وسأكون جاهزا بداية الأسبوع المقبل من أجل اللعب مع الرجاء الرياضي؛ لأنني أتابع عملية التعافي مع طبيب النادي".

وحسم الدولي الكونغولي ليما مابيدي الجدل حول خروجه في الانتقالات الحالية، مؤكدا بقاءه مع الفريق إلى نهاية الموسم الحالي؛ وهو ما يكشف عدم رغبته في تجديد عقده واستمراره لسنوات أخرى بزي النسور الخضر، على الرغم من إصرار الإدارة التقنية تحت إشراف الإسباني خوان كارلوس غاريدو على بقائه وعدم رحيله، بعد أن حجز مركزا أساسيا له ضمن خطط مدربه.