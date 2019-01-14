جبران يطلق "ديربيا جديدا" بين الرجاء والوداد

أوعنا بلعيد

يخوض ناديا الرجاء والوداد الرياضيان ديربي جديدا ومن نوع خاص، وهذه المرة بنية الحصول على خدمات يحيى جبران، اللاعب السابق لفريق دبا الفجيرة الإماراتي، وضمه إلى صفوفهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب الناديان معا في الحصول على خدمات جبران، اللاعب السابق لفريق حسنية أكادير والذي أنهى ارتباطه بفريقه الإماراتي بعدما أضحى خارج مفكرة مدربه البرازيلي باولو كاميلي؛ وهو ما عجل برحيله وحسمه قرار عودته إلى البطولة المغربية الاحترافية.

واشتدت المنافسة بين الرجاء والوداد من أجل الحصول على خدمات اللاعب جبران، بعد أن أصبح لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى أي فريق يرغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الحالية.

ورجح مصدر هسبريس أن يظفر الرجاء بخدمات جبران لكونه الفريق الأقرب إلى ضم اللاعب، لا سيما أن مسؤولي النسور الخضر كانوا على اتصال به قبل فسخ عقده بعد أن أكدوا له رغبتهم في التعاقد معه من أجل تعزيز وسط ملعبهم.

ويملك مسؤولو الوداد بدورهم حظوظا كبيرة من أجل الظفر بموافقة اللاعب السابق للغزالة السوسية، لاسيما أن العرض الذي سيتقدم به "الحمر" سيكون مغريا؛ فيما يتوجس جبران من عدم خوضه لدقائق لعب كثيرة، لتوفر الوداد على أسماء كبيرة في خط الوسط.