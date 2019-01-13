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كُتّاب وآراء
الجامعة تنعش خزينة اتحاد طنجة باستقبال الزمالك
سينعش فريق اتحاد طنجة لكرة القدم خزينته بمبلغ 35 مليون سنتيم، وهي القيمة المالية التي خصصتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مقابل نقل مباراته برسم الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وسيستفيد فريق اتحاد طنجة، الذي يخوض مغامرته الإفريقية بعدما توج الموسم الماضي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية، من مبلغ 35 مليون سنتيم عند استقباله لفريق الزماك المصري برسم الدور الـ32 خلال المواجهة التي سيتحضنها المركب الرياضي بمدينة البوغاز.
وقرّرت الجامعة الملكية لكرة القدم وضع سلم منح خاص بكل دور من الأدوار الأولى، سواء بمسابقة "الكاف" أو بدوري الأبطال الإفريقية قبل بلوغ دور المجموعات. وتتكلف الجامعة بمنح الأندية المستفيدة مستحقاتها المالية، دون أن تضطر للدخول في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وبلغ فارس البوغاز هذا الدور من مسابقة "الكاف" بعدما أن أقصي من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أمام شبيبة الساورة الجزائري، الذي تأهل إلى دور المجموعات؛ فيما سيكمل اتحاد طنجة مشواره بالكونفدرالية الإفريقية وكله أمل على أن يذهب بعيدا، على الرغم من صعوبة المنافس المصري.