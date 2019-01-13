24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)

  2. أطباق 2969 الفريدة (5.00)

  3. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

  4. مشاركة 300 ألف مغربي في "قرعة الهجرة الأمريكية" السنة الماضية (5.00)

  5. احتفال مغربي بالعام الأمازيغي الجديد في بلجيكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الزمالك يطالب بتغيير ملعب مباراته مع اتحاد طنجة

الزمالك يطالب بتغيير ملعب مباراته مع اتحاد طنجة

الزمالك يطالب بتغيير ملعب مباراته مع اتحاد طنجة
أوعنا بلعيد
الأحد 13 يناير 2019 - 11:35

طلب مسؤولو فريق الزمالك المصري لكرة القدم نقل مباراة فريقهم أمام اتحاد طنجة، برسم إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمزمع إجراؤها يوم 19 يناير الجاري، إلى ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وكان مسؤولو النادي المصري قد اختاروا في البداية إجراء مواجهة الإياب أمام فارس البوغاز فوق أرضية ملعب برج العرب، وتم إشعار الاتحاد الإفريقي بقرارهم والحصول على موافقة مسؤولي "الكاف" بخصوص مكان إقامة اللقاء المرتقب.

وعاد المكتب المسير للزمالك لإرسال خطاب جديد إلى اتحاد الكرة المصري، يطلب من خلاله برمجة المباراة المقبلة أمام طنجة فوق أرضية ملعب بتروسبورت بالقاهرة بدلا من برج العرب.

وكانت إدارة الزمالك أن قامت بالخطوة نفسها أمام القطن التشادي برسم دور الثاني والثلاثين الأول، حيث طلبت نقل المباراة إلى ملعب برج العرب، لكن منافسه رفض المقترح؛ وهو ما دفعه إلى خوضها بالقاهرة.

وفي حال اعترض اتحاد طنجة على تغيير ملعب المباراة فإن إدارة الزمالك ستواجه ورطة كبيرة وسيتحتم عليها أن تعود إلى الملعب الأول، الذي وافق عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.