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كُتّاب وآراء
الزمالك يطالب بتغيير ملعب مباراته مع اتحاد طنجة
طلب مسؤولو فريق الزمالك المصري لكرة القدم نقل مباراة فريقهم أمام اتحاد طنجة، برسم إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمزمع إجراؤها يوم 19 يناير الجاري، إلى ملعب بتروسبورت بالقاهرة.
وكان مسؤولو النادي المصري قد اختاروا في البداية إجراء مواجهة الإياب أمام فارس البوغاز فوق أرضية ملعب برج العرب، وتم إشعار الاتحاد الإفريقي بقرارهم والحصول على موافقة مسؤولي "الكاف" بخصوص مكان إقامة اللقاء المرتقب.
وعاد المكتب المسير للزمالك لإرسال خطاب جديد إلى اتحاد الكرة المصري، يطلب من خلاله برمجة المباراة المقبلة أمام طنجة فوق أرضية ملعب بتروسبورت بالقاهرة بدلا من برج العرب.
وكانت إدارة الزمالك أن قامت بالخطوة نفسها أمام القطن التشادي برسم دور الثاني والثلاثين الأول، حيث طلبت نقل المباراة إلى ملعب برج العرب، لكن منافسه رفض المقترح؛ وهو ما دفعه إلى خوضها بالقاهرة.
وفي حال اعترض اتحاد طنجة على تغيير ملعب المباراة فإن إدارة الزمالك ستواجه ورطة كبيرة وسيتحتم عليها أن تعود إلى الملعب الأول، الذي وافق عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.