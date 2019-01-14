24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أشهر صانع طاجين بالبيضاء (5.00)

  2. "مارتشيكا" تبدع "رماس" أمام مغاربة فرانكفورت (5.00)

  3. "مركز الذاكرة" يستقبل السنة الأمازيغية الجديدة بإرساء حوار الثقافات (4.50)

  4. إندونيسيا تطمئن مرضى السيدا حول توفر الدواء (4.00)

  5. الفولكلور والاستعراضات يؤثثان احتفالات أمازيغ الجزائر بالعام الجديد (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الكاميروني فرانك ايتوندي يقترب من فريق الرجاء

الكاميروني فرانك ايتوندي يقترب من فريق الرجاء

الكاميروني فرانك ايتوندي يقترب من فريق الرجاء
أوعنا بلعيد
الاثنين 14 يناير 2019 - 12:40

يولي الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي أهمية كبيرة للخط الهجومي، حيث يرغب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب النسور الخضر، في التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال مرحلة الانتقالات التشوية الحالية قبل إغلاق المركاتو يوم الـ16 من الشهر الجاري لإضافة سلاح تكتيكي هجومي إلى تركيبته البشرية.

وعلمت هسبريس، من مصدر موثوق، أن وكيل لاعبين عرض على إدارة الرجاء الرياضي التعاقد مع المهاجم الكاميروني فرانك ايتوندي، بعد تجربة احترافية خاضها بالدوري التركي لم تكلل بالنجاح المنتظر الموسم الحالي، ليقرر بعدها الخروج بحثا عن تجارب أخرى.

وسينكب الطاقم التقني للرجاء على دراسة مكامن القوة والضعف في المهاجم الكاميروني الذي بلغ سن الذروة كرويا، وتحليل طريقة لعبه وقدرته على تقديم الإضافة إلى الفريق على مستوى الخط الهجومي قبل الحسم في التفاوض معه أو البحث عن لاعب آخر ليحل مكانه، خصوصا أن المدرب الإسباني يطالب الإدارة بضم مهاجم جديد بعد أن حدد مركز الهجوم من بين مراكز الخصاص.

وفي حال تمكن الرجاء من ضم لاعب أجنبي جديد، فإن الكونغولي ليما مابيدي سيكون أبرز المرشحين من أجل الخروج، بعدما رفض تجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى الرغم من تأكيد متوسط ميدان الخضر خلال فيديو مصور على أنه سيكمل موسمه مع الرجاء فإن وجود أربعة لاعبين أجانب رفقة النسور سيجبر الإدارة للاستغناء عن أحدهم وفق القوانين المعمول بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.