الكاميروني فرانك ايتوندي يقترب من فريق الرجاء

أوعنا بلعيد

يولي الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي أهمية كبيرة للخط الهجومي، حيث يرغب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب النسور الخضر، في التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال مرحلة الانتقالات التشوية الحالية قبل إغلاق المركاتو يوم الـ16 من الشهر الجاري لإضافة سلاح تكتيكي هجومي إلى تركيبته البشرية.

وعلمت هسبريس، من مصدر موثوق، أن وكيل لاعبين عرض على إدارة الرجاء الرياضي التعاقد مع المهاجم الكاميروني فرانك ايتوندي، بعد تجربة احترافية خاضها بالدوري التركي لم تكلل بالنجاح المنتظر الموسم الحالي، ليقرر بعدها الخروج بحثا عن تجارب أخرى.

وسينكب الطاقم التقني للرجاء على دراسة مكامن القوة والضعف في المهاجم الكاميروني الذي بلغ سن الذروة كرويا، وتحليل طريقة لعبه وقدرته على تقديم الإضافة إلى الفريق على مستوى الخط الهجومي قبل الحسم في التفاوض معه أو البحث عن لاعب آخر ليحل مكانه، خصوصا أن المدرب الإسباني يطالب الإدارة بضم مهاجم جديد بعد أن حدد مركز الهجوم من بين مراكز الخصاص.

وفي حال تمكن الرجاء من ضم لاعب أجنبي جديد، فإن الكونغولي ليما مابيدي سيكون أبرز المرشحين من أجل الخروج، بعدما رفض تجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى الرغم من تأكيد متوسط ميدان الخضر خلال فيديو مصور على أنه سيكمل موسمه مع الرجاء فإن وجود أربعة لاعبين أجانب رفقة النسور سيجبر الإدارة للاستغناء عن أحدهم وفق القوانين المعمول بها.