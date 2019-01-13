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الرئيسية | رياضة | تنظيم "الكان" ولعب "الأسود" بالخليج .. كوابيس تبدد التتويج القاري

تنظيم "الكان" ولعب "الأسود" بالخليج .. كوابيس تبدد التتويج القاري

تنظيم "الكان" ولعب "الأسود" بالخليج .. كوابيس تبدد التتويج القاري
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأحد 13 يناير 2019 - 19:00

تغيرت مجموعة من المعطيات الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي في الآونة الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق بـ"حلم" التتويج بكأس أمم إفريقيا بعد 43 عاما من الغياب عن "البوديوم" القاري، وهو الالتزام الذي يميز ارتباط الناخب الوطني، هيرفي رونار، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كهدف تعهد "الثعلب" وفوزي لقجع في وقت سابق بتحقيقه.

وقد تتعقد مأمورية "الأسود" في الطريق نحو منصة التتويج، خاصة في ظل تغير مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي كانت ستخدم مصلحة الفريق الوطني، بداية من تحويل وجهة "الكان" من الكاميرون إلى مصر.

وكان مسؤولو الكرة، خصوصا في الجامعة المغربية، يراهنون على تنظيم العرس القاري في المغرب، قبل أن يُعلن عن القرار السيادي المغربي بعدم نية المملكة احتضان "الكان".

من جهة أخرى، بات رونار في موقف صعب إزاء هجرة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني صوب أندية الخليج، وهو الذي كان لا يكل ولا يمل من التعبير عن رفضه اعتماد لاعبين ينشطون هناك، وتفضيله العناصر الممارسة في أوروبا، الأمر الذي سيربك تحضيراته للمنافسة قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانطلاقة.

وسيكون الناخب الوطني مضطرا للتعامل مع الوضع الجديد، إما بتدبّر جيل جديد من اللاعبين، وهو ما سيغير من جلد المنتخب الذي باتت جل عناصره فوق سن الثلاثين، أو تقبّل اعتماد لاعبين ممارسين في الدوريات الخليجية داخل المنتخب المغربي، مع تحمل مسؤولية إمكانية انخفاض مستواهم وتأثيره على المردود العام في "الكان".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - John الأحد 13 يناير 2019 - 19:13
السلام عليكم
كاين شي زيادة في الصالير أو توظيف الشباب العاطلين كاين شي صحة عدل .....كاين شي حاجيات الأساسية للعيش ....السكن العمل والصحة ....
الجواب : مازال خاصنا نخدمو نطورو بلادنا
الكرة والله مابقات ليها الخاطر ..... العتماني الله ياخد فيك الحق
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22
2 - نبيل الجزائرى الأحد 13 يناير 2019 - 19:13
الجزائر والمغرب لن بنظمان كاس امم افريقيا و ذللك لحكامنا الذين يدخلون السياسة فى كل شىء فمثلا الجزائر رفضت تنظيم الكان خوفا من النتخابات اما المغرب لا ادر ربما امر سياسى ايضا .
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6
3 - سلام الصويري الأحد 13 يناير 2019 - 19:17
الشيء الوحيد المؤكد هو تبذير مزيد من الملايير من اموال الشعب على الفريق الوطني وعلى بطولة وطنية لا تنتج لاعبين محليين وتكوين فريق قوي بدون البحث عن من ازداد ونشأ وتكون في الخارج ولم تخسر عليه الجامعة اية اموال .
اما آن الاوان لتحرير القطاع ومنحه للخواص لتوفير الملايير كما هو الشأن كما تخلت الدولة عن التعليم العمومي والصحة العمومية لصالح ومنحه الخواص رغم انهما قطاعات حيوية فكيف لا تتخلى عن القطاع الرياضي الذي في الدول الغربية رفعت الدول يدها عنه وأعطته لوكالات عبر صفقات تحقيق الأهداف .
باركة من اُسلوب الريع
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7
4 - مغربي حر الأحد 13 يناير 2019 - 19:18
الخليج مقبرة اللاعبين الكبار
ووجهة الكثيرين الباحثين عن المال
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3
5 - طارق الأحد 13 يناير 2019 - 19:21
لعابة ديال المنتخب تبعوا الفلوس ربما نقدروا نتفهموا هاد القضية بالنسبة للاعبيين كبار السن كبوصوفة و الأحمدي و أمرابط لأنهم في نهاية المشوار و خاصهم يجمعوا مورد الرزق ديالهم لأنه حتا واحد ما غادي يعقل عليهم و لكن فاش تشوف مثلا بوحدوز ... هادا ماكايتفهمش. أما بخصوص الفوز بكأس أفريقيا فمع إحترامي لمنتخب بلدي لكن كنقول أن التتويج من غير التنظيم فالمغرب فلا يمكن أن يحدث
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