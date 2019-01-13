أولمبيك آسفي يؤزِّم وضعية الكوكب في البُطولة

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كُتّاب وآراء
أولمبيك آسفي يؤزِّم وضعية الكوكب في البُطولة
حَقَّق فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، فوزا ثمينا بهدفين لواحد، على حساب مضيفه الكوكب المراكشي، اليوم الأحد، على أرضية ملعب مراكش، برسم نزال الجولة 14 من منافسات الدوري الاحترافي.
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق المسفيوي في هذا النزال، كل من اللاعب كلاوديو رفاييل، في حدود الدقيقة 55، وعطية الله يحيى، في الدقيقة 79، في الوقت الذي سجل أمين ماهري، الهدف الوحيد للكوكب، في الدقيقة 87.
وأضاف أولمبيك آسفي ثلاث نقاط إلى رصيده بعد هذا الفوز، إذ بات يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، في المقابل جمَّدت الهزيمة رصيد الكوكب المراكشي في 13 نقطة، في الصف 15، ليتأزم بذلك وضع الفريق المراكشي، في سبورة ترتيب البطولة.