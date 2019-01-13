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كُتّاب وآراء
"فارس البوغاز" يكتفي بالتعادل أمام الزمالك المصري
اكتفى فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، بنتيجة التعادل السلبي، أمام ضيفه الزمالك المصري، في مباراة ذهاب دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب طنجة.
وحاول لاعبو فريق اتحاد طنجة، الضغط مبكرا على مرمى الفريق المصري، بحثا عن هدف التقدم في وقت مبكر، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون خطورة على مرمى الزمالك.
وفي حدود الدقيقة 20، أتيحت أبرز فرصة للتهديف للفريق المغربي، عن طريق المهاجم مهدي النغمي، غير أن تعامل هذا الأخير مع الكرة، لم يكن بالشكل المطلوب، ليفوت بذلك على فريقه فرصة إحراز أولى الأهداف في النزال.
بحث رفاق عصام الراقي، عن هز شباك الزمالك المصري، تواصل في باقي دقائق الشوط الأول، إلا أن الأداء الدفاعي للعناصر المصرية وانتشارهم الجيد في رقعة التباري، مكنهم من إجهاض كل التحركات الهجومية للفريق المغربي، وإبعاد الخطورة على مرمى الحارس محمد جنش.
دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، ظهر من خلالها الزمالك المصري بأداء ومردود جيد، مكنهم من تهديد مرمى الحارس "الطنجاوي" هشام المجهد، في بعض الكرات الهجومية، قبل أن تنهي صافرة الحكم الموزمبيقي سيليو الفاكو، تفاصيل النصف الأول للمواجهة بالتعادل السلبي.
واستمر الضغط الهجومي لأبناء المدرب "الطنجاوي" عبد الواحد بلقاسم، مع بداية أطوار الشوط الثاني، من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة في أولى دقائق النصف الثاني للنزال، إلا أن عامل التسرع من جهة وقتالية عناصر الزمالك من جهة ثانية، حال دون وصولهم إلى شباك محمد جنش.
ونجح الفريق المصري، بشكل كبير في التعامل مع مجمل فترات الجولة الثانية، إذ واصل نجاعته الدفاعية مع البحث عن مباغتة "فرسان البوغاز" من الناحية الهجومية، حيث كانت الأفضلية لعناصر الزمالك من كل النواحي، خلال مجمل دقائق النصف ساعة الأخيرة من المباراة.
ولم يتمكن رفاق عمر نجدي، من فك شفرة الدفاع المصري، بعد أن استمر غياب النجاعة الهجومية وترجمة بعض من كراتهم الهجومية إلى أهداف، خصوصا بعد ضغطهم الكبير على مرمى الفريق الخصم في الدقائق الأخيرة، لتنهي صافرة الحكم الموزمبيقي، تفاصيل المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة الإياب بمصر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
Pourquoi ont-ils construit ces parkings s’ils ne vont jamais être utilisés ?!!!
Il n y a que les gamins qui peuvent maintenant aller au stade car ils y vont à pied. Et bien sûr les grands responsables ont leur petit parking bien protégé. Quelle discrimination ! Quelle mentalité du tiers monde !
J’invite le grand public à boycotter ce stade tant que les parkings et routes sont fermés. Sachez que c’est vous et moi simple citoyens qui assurant les revenus à ces soit disant responsable orgueilleux.
Et finalement, ils nous traitent comme moins que rien ! Des chiffres et des revenus ! Et une compagne publicitaire pour nous attirer (pardon ! attirer notre argent ) pour qu’ils payent leurs vacances de lux à Marbella.
Boycotter le stade ! Dignité aux citoyens !