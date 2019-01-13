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الرئيسية | رياضة | "فارس البوغاز" يكتفي بالتعادل أمام الزمالك المصري

"فارس البوغاز" يكتفي بالتعادل أمام الزمالك المصري

"فارس البوغاز" يكتفي بالتعادل أمام الزمالك المصري
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 13 يناير 2019 - 18:05

اكتفى فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، بنتيجة التعادل السلبي، أمام ضيفه الزمالك المصري، في مباراة ذهاب دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب طنجة.

وحاول لاعبو فريق اتحاد طنجة، الضغط مبكرا على مرمى الفريق المصري، بحثا عن هدف التقدم في وقت مبكر، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون خطورة على مرمى الزمالك.

وفي حدود الدقيقة 20، أتيحت أبرز فرصة للتهديف للفريق المغربي، عن طريق المهاجم مهدي النغمي، غير أن تعامل هذا الأخير مع الكرة، لم يكن بالشكل المطلوب، ليفوت بذلك على فريقه فرصة إحراز أولى الأهداف في النزال.

بحث رفاق عصام الراقي، عن هز شباك الزمالك المصري، تواصل في باقي دقائق الشوط الأول، إلا أن الأداء الدفاعي للعناصر المصرية وانتشارهم الجيد في رقعة التباري، مكنهم من إجهاض كل التحركات الهجومية للفريق المغربي، وإبعاد الخطورة على مرمى الحارس محمد جنش.

دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، ظهر من خلالها الزمالك المصري بأداء ومردود جيد، مكنهم من تهديد مرمى الحارس "الطنجاوي" هشام المجهد، في بعض الكرات الهجومية، قبل أن تنهي صافرة الحكم الموزمبيقي سيليو الفاكو، تفاصيل النصف الأول للمواجهة بالتعادل السلبي.

واستمر الضغط الهجومي لأبناء المدرب "الطنجاوي" عبد الواحد بلقاسم، مع بداية أطوار الشوط الثاني، من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة في أولى دقائق النصف الثاني للنزال، إلا أن عامل التسرع من جهة وقتالية عناصر الزمالك من جهة ثانية، حال دون وصولهم إلى شباك محمد جنش.

ونجح الفريق المصري، بشكل كبير في التعامل مع مجمل فترات الجولة الثانية، إذ واصل نجاعته الدفاعية مع البحث عن مباغتة "فرسان البوغاز" من الناحية الهجومية، حيث كانت الأفضلية لعناصر الزمالك من كل النواحي، خلال مجمل دقائق النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

ولم يتمكن رفاق عمر نجدي، من فك شفرة الدفاع المصري، بعد أن استمر غياب النجاعة الهجومية وترجمة بعض من كراتهم الهجومية إلى أهداف، خصوصا بعد ضغطهم الكبير على مرمى الفريق الخصم في الدقائق الأخيرة، لتنهي صافرة الحكم الموزمبيقي، تفاصيل المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة الإياب بمصر.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ملاحظ من هنا الأحد 13 يناير 2019 - 18:38
رأيت المقابلة لو أعيدت المقابلة مرات ومرات لايمكن لاتحاد طنجة الفوز بها لانه بكل بساطة فريق ضعيف تتتظره خسارة مدوية في القاهرة للاسف ملعب في المستوا يتمناه اَي فريق لكن الفريق وأين الكرة
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12
2 - بيصرة معلبة الأحد 13 يناير 2019 - 18:47
سيخسرون ايابا 3-0وسيعودون ...فريق طنجة فريق مغربي من درجة3..ذخيل علي الكرة..زيادة لياقة بذنية خشنة...الاعب ثقيل جسمنيا..لم افهم كيف نتزعوا البطولة مغربية
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3 - Abdo الأحد 13 يناير 2019 - 18:49
فريق ضعيف و مدرب هاوي ولعابة انتهت صلاحيتهم
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8
4 - مغربي الأحد 13 يناير 2019 - 18:56
اتحاد طنجة فريق ضعيف جدا جدا,كان بامكان الزمالك ان يفوز بحصة كبيرة لو كان مدربهم شجاعا ,ولكن بما انه راى بان اتحاد طنجة ضعيف ولا يشكل اي تهديد قرر ان يسير المقابلة بهذا الشكل لان التعادل هنا ايجابي وبمصر يحسم المقابلة.مباراة للنسيان ومشاركة طنجة غير مشرفة.
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7
5 - الفقيه الأحد 13 يناير 2019 - 19:07
من خلال مشاهدة المباراة ومن زاوية محايدة ..يظهر ان اتحاد طنجة ليس له التجربة الكافية للسير بعيدا في هذه المسابقة ..اليوم ظهر بمستوى متواضع وكاد ان يخرج منهزما ..وتبقى مقابة العودة محسومة على الورق لفاءدة الزمالك ..لكن عنصر المفاجأة وارد..وعلى الفريق الطنجي اللعب بدكاء وقتالية..وحظ موفق لجميع الاندية الوطنية.
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5
6 - badr الأحد 13 يناير 2019 - 19:09
أتمنى أن لا تنجح طنجة هذا الموسم في بلوغ مربع الدوري المؤهل للبطولات الإفريقية ٠ تمنيت لو تركت الفرصة للرجاء أو بركان في لعب دوري الأبطال لأن طنجة ضيع علينا فرصة وهاهو يتخبط في بطولة الكاف٠
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3
7 - ابوايمن الأحد 13 يناير 2019 - 19:19
الفريق ليس في مستوى المنافسات الافريقية ، نظرا لعدة اعتبارات تغيير المدربين ، لاعبين ليسوا في المستوى في جميع الأماكن ، مباراة العودة ستكون صعبة لطنجة ، ولقمة سهلة للزمالك ، جل الفرق الوطنية تعتمد على سياسة الانتدابات ، وليس بتكوين لاعبين داخل النادي على المدى البعيد ،والاستمرارية ،، كلها عوامل لعبت في ضعف الفرق الوطنية، والانتدابات ضعيفة ، ليس هنالك انتداب لاعبين على اعلى مستوى ، فقد من الدرجة السفلى ،
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4
8 - reda الأحد 13 يناير 2019 - 19:32
Je ne comprends pas une chose. Pourquoi les parkings et routes autour du stade sont fermés à chaque match de football. Ceci empêche une très grande partie du public de se rendre au stade.
Pourquoi ont-ils construit ces parkings s’ils ne vont jamais être utilisés ?!!!
Il n y a que les gamins qui peuvent maintenant aller au stade car ils y vont à pied. Et bien sûr les grands responsables ont leur petit parking bien protégé. Quelle discrimination ! Quelle mentalité du tiers monde !
J’invite le grand public à boycotter ce stade tant que les parkings et routes sont fermés. Sachez que c’est vous et moi simple citoyens qui assurant les revenus à ces soit disant responsable orgueilleux.
Et finalement, ils nous traitent comme moins que rien ! Des chiffres et des revenus ! Et une compagne publicitaire pour nous attirer (pardon ! attirer notre argent ) pour qu’ils payent leurs vacances de lux à Marbella.
Boycotter le stade ! Dignité aux citoyens !
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