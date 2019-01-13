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الرئيسية | رياضة | ميسي يسجل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني

ميسي يسجل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني

ميسي يسجل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني
هسبريس - رويترز
الأحد 13 يناير 2019 - 21:30

سطر الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم الاسبانية بعد ان بات اول لاعب يسجل 400 هدف في دوري الدرجة الاولى عندما هز شباك ايبار اليوم الاحد.

وسجل اللاعب الارجنتيني، والذي بات الهداف التاريخي لدوري الدرجة الاولى الاسباني منذ 2014، بهدوء من مسافة قريبة اثر تمريرة من لويس سواريز محرزا ثاني اهداف متصدر البطولة في مباراته امام الفريق القادم من اقليم الباسك.

وخاض ميسي، الذي اختير قائدا لبرشلونة منذ بداية الموسم، مباراته رقم 435 في دوري الدرجة الاولى الاسباني مع النادي الذي امضى فيه مسيرته بأكملها وظهر معه لأول مرة في المسابقة عام 2004.

وفاز ميسي (31 عاما) بتسعة القاب للدوري الاسباني وهو في طريقه للقب العاشر. ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن اتليتيكو مدريد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد ربه الأحد 13 يناير 2019 - 21:52
أسطورة كرة القدم العالمية لاعب لم و لن يتكرر عبر التاريخ
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