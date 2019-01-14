24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أشهر صانع طاجين بالبيضاء (5.00)

  2. جهة الشرق تنجز مشاريع تنموية بإقليم الدريوش (5.00)

  3. مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)

  4. "مارتشيكا" تبدع "رماس" أمام مغاربة فرانكفورت (5.00)

  5. "برلمان العدالة والتنمية" يتضامن مع حامي الدين ويتجاهل ماء العينين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الزمالك يحمّل الحكم مسؤولية التعادل أمام اتحاد طنجة

الزمالك يحمّل الحكم مسؤولية التعادل أمام اتحاد طنجة

الزمالك يحمّل الحكم مسؤولية التعادل أمام اتحاد طنجة
أوعنا بلعيد
الاثنين 14 يناير 2019 - 16:07

حَمَّلَ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك المصري، مسؤولية التعادل دون أهداف أمام اتحاد طنجة، برسم ذهاب دور الـ32 الإضافي لمسابقة كأس الكونفدرالية للحكم الموزمبيقي سيلسو ألفاكاو الذي أدار المواجهة.

وأكَّد المصدر المذكور أن فريقهم جاء إلى المغرب بهدف تحقيق الفوز أمام مضيفه اتحاد طنجة رغم أن اللقاء بين أنصار "فارس البوغاز" وفوق أرضية المركب الرياضي لطنجة، لكن القرارات التحكيمية لم تساعدهم على الفوز وحالت دون عودتهم بنتيجة الانتصار من المغرب.

وقال مرتضى، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف: "قام فريق الزمالك بالتسجيل خلال المباراة، ولكن الحكم لم يحتسب الهدف وحرمنا بذلك من تحقيق الفوز".

وأضاف: "سنعوض ذلك خلال مباراة الإياب بمصر لأنه لدينا القدرة على التسجيل في مباراة العودة في القاهرة وتحقيق الفوز أمام اتحاد طنجة، الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين، ويمتلكون القدرة على تحقيق الفوز بين أنصارنا، لاستكمال المسار الإفريقي والتأهل إلى دور المجموعات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.