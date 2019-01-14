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كُتّاب وآراء
الزمالك يحمّل الحكم مسؤولية التعادل أمام اتحاد طنجة
حَمَّلَ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك المصري، مسؤولية التعادل دون أهداف أمام اتحاد طنجة، برسم ذهاب دور الـ32 الإضافي لمسابقة كأس الكونفدرالية للحكم الموزمبيقي سيلسو ألفاكاو الذي أدار المواجهة.
وأكَّد المصدر المذكور أن فريقهم جاء إلى المغرب بهدف تحقيق الفوز أمام مضيفه اتحاد طنجة رغم أن اللقاء بين أنصار "فارس البوغاز" وفوق أرضية المركب الرياضي لطنجة، لكن القرارات التحكيمية لم تساعدهم على الفوز وحالت دون عودتهم بنتيجة الانتصار من المغرب.
وقال مرتضى، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف: "قام فريق الزمالك بالتسجيل خلال المباراة، ولكن الحكم لم يحتسب الهدف وحرمنا بذلك من تحقيق الفوز".
وأضاف: "سنعوض ذلك خلال مباراة الإياب بمصر لأنه لدينا القدرة على التسجيل في مباراة العودة في القاهرة وتحقيق الفوز أمام اتحاد طنجة، الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين، ويمتلكون القدرة على تحقيق الفوز بين أنصارنا، لاستكمال المسار الإفريقي والتأهل إلى دور المجموعات".