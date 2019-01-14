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الرئيسية | رياضة | كأس الكاف .. "جاراف" يهزم ضيفه نهضة بركان

كأس الكاف .. "جاراف" يهزم ضيفه نهضة بركان

كأس الكاف .. "جاراف" يهزم ضيفه نهضة بركان
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 14 يناير 2019 - 20:05

انهزم فريق نهضة بركان أمام مضيفه السنغالي، جاراف دي دكار، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب ليوبود سيدار سنغور بدكار، برسم ذهاب دور السدس عشر مكرر لكأس الاتحاد الإفريقي.

وسجل هدفي الفريق السنغالي اللاعبان اوساينو سيزار (د 5)، والحاج ماديكي كاني (د 42). وفشل الفريق البركاني في تقليص الفارق بعدما ضيع الطوغولي لابا كودجو ضربة جزاء في الدقيقة ال51.

وستجرى مباراة الإياب في مدينة بركان يوم السبت المقبل.

ويجمع دور السدس عشر مكرر من كأس الاتحاد الإفريقي الفرق المقصية من دوري أبطال إفريقيا مع تلك المؤهلة للدور الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي .

وكان فريق جاراف دي دكار أقصي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي، فيما فاز فريق نهضة بركان على الاتحاد الليبي برسم دور سدس عشر نهاية كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مكاين مزيه الاثنين 14 يناير 2019 - 20:21
نهضة بركان بإمكانها الرجوع في النتيجة
الفريق السنغالي متعود على ملعب الحرت وليس كره القدم....
لاباكوجو...سير الله يأخذ فيك الحق....ت1يع ضربة جزاء بغباء....
المهم كودادي...أشجع بركان...
وأنا متيقن أنهم سيتاهلون بإذن الله
حتى هاذ اغسنيغاليين تعلموا تاحراميات او تضياع الوقت....غير بغاتي منهضرش دابا...حتى يجيو السبت لجاي...نوضوا في باباهم لحريكه
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2
2 - ريفي2 الاثنين 14 يناير 2019 - 20:23
تقريبا 45 دقيقة لعبها بركان ضد فريق بعشرة لاعبين ولم يستطع تقليص الفارق، وهذا يدل على أن الفرق المغربية هناك فرقتين فقط الرجاء والوداد اما الباقي فدورهم هو التنشيط فقط.
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3 - الاعذار واجدة الاثنين 14 يناير 2019 - 20:26
دابا غادي نسمعو بالفرانساوية ديال المدرب المساعد

التحكيم،أرضية الملعب، الحرارة،الرطوبة،الارتفاع عن سطح البحر،السفر الطويل سبب هزيمة بركان
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