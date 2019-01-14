كأس الكاف .. "جاراف" يهزم ضيفه نهضة بركان

هسبريس - و.م .ع

انهزم فريق نهضة بركان أمام مضيفه السنغالي، جاراف دي دكار، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب ليوبود سيدار سنغور بدكار، برسم ذهاب دور السدس عشر مكرر لكأس الاتحاد الإفريقي.

وسجل هدفي الفريق السنغالي اللاعبان اوساينو سيزار (د 5)، والحاج ماديكي كاني (د 42). وفشل الفريق البركاني في تقليص الفارق بعدما ضيع الطوغولي لابا كودجو ضربة جزاء في الدقيقة ال51.

وستجرى مباراة الإياب في مدينة بركان يوم السبت المقبل.

ويجمع دور السدس عشر مكرر من كأس الاتحاد الإفريقي الفرق المقصية من دوري أبطال إفريقيا مع تلك المؤهلة للدور الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي .

وكان فريق جاراف دي دكار أقصي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي، فيما فاز فريق نهضة بركان على الاتحاد الليبي برسم دور سدس عشر نهاية كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.