24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:21
|18:44
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك محمد السادس يبصم بقوة برامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط
- مواجهة ساخنة للمحامين تشعل ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية
- الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة
- تعلم العربية وتلاقح الثقافات يقودان طلبة أمريكيين إلى هسبريس
- كأس الكاف .. "جاراف" يهزم ضيفه نهضة بركان
مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)
"برلمان العدالة والتنمية" يتضامن مع حامي الدين ويتجاهل ماء العينين (5.00)
- بنكيران: أرفض الملكية البرلمانية.. و"اليسار المتطرف" يهدد الدولة - (149)
- بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب لا يصطدم مع المرجعية الإسلامية - (136)
- الفولكلور والاستعراضات يؤثثان احتفالات أمازيغ الجزائر بالعام الجديد - (64)
- أوجار: دستور المغرب ليس سوقا للتجار والأمازيغية أولوية "الأحرار" - (55)
- الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش الملكي يتعادل بميدانه مع مولودية وجدة
تعادل فريق الجيش الملكي بميدانه مع مولودية وجدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك برسم منافسات الدورة الـ 14 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وتقدم مولودية وجدة في نتيجة اللقاء في الدقيقة 23 بواسطة سعداوي نواه، قبل أن يتمكن الجيش الملكي من تعديل النتيجة عن طريق محمد كمال في الدقيقة 66.
وارتقى الجيش الملكي بعد هذا التعادل للمركز الـ 12 برصيد 14 نقطة إلى جانب اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة، كما ارتقى مولودية وجدة للمركز العاشر إلى جانب سريع وادي زم بمجموع 15 نقطة.