الجيش الملكي يتعادل بميدانه مع مولودية وجدة

هسبريس - و.م.ع

تعادل فريق الجيش الملكي بميدانه مع مولودية وجدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك برسم منافسات الدورة الـ 14 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم مولودية وجدة في نتيجة اللقاء في الدقيقة 23 بواسطة سعداوي نواه، قبل أن يتمكن الجيش الملكي من تعديل النتيجة عن طريق محمد كمال في الدقيقة 66.

وارتقى الجيش الملكي بعد هذا التعادل للمركز الـ 12 برصيد 14 نقطة إلى جانب اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة، كما ارتقى مولودية وجدة للمركز العاشر إلى جانب سريع وادي زم بمجموع 15 نقطة.