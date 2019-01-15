الجيش الملكي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع العروبي

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن إدارة الجيش الملكي لكرة القدم توصلت إلى اتفاق نهائي مع زهير العروبي، الحارس العائد من تجربة احترافية بالدوري السعودي الممتاز، ليعزز صفوف الفريق بالانتقالات الشتوية الحالية.

ووفق المصادر ذاتها، سينضم العروبي إلى نادي الجيش الملكي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، سيدافع بموجبها عن قميص العساكر خلال القادم من المواعيد، حيث يرتقب أن يحجز مكانه الأساسي ضمن خطط مدرب الفريق.

ويحل العروبي، اليوم الثلاثاء، بمدينة الرباط من أجل وضع الترتيبات الأخيرة على عقده واجتيازه الفحص الطبي الروتيني قبل الإعلان عن صفقة انضمامه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء تعاقد إدارة الفريق العسكري مع الحارس زهير العروبي بسبب إصابة الحارس الأساسي أيمن مجيد، الذي سيغيب عن الميادين إلى نهاية الموسم. كما رفض الحارسان أمين البورقادي وياسين الحظ تجديد عقديهما مع الفريق، إذ سيغادران بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ وهو ما دفع الطاقم التقني إلى البحث عن الخلف.

واضطر العروبي، الذي ينتمي إلى سلك الدرك الملكي، إلى تقديم استقالته من منصبه في وقت سابق، بسبب العراقيل التي كان يواجهها كلما أراد مرافقة بعثة الوداد الرياضي خارج المغرب بعدما بات مطالبا بالحصول على ترخيص من إدارة الدرك الملكي ليرافق الفريق الأحمر قبل أن يقرر الخروج لخوض تجربة احترافية بالسعودية لم تكلل بالنجاح المنتظر.