نادي "المغرب الفاسي" يستقدم 5 لاعبين دفعة واحدة

أوعنا بلعيد

عزّز فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم صفوفه بضمه لخمسة لاعبين جدد دفعة واحدة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما حصلت الإدارة على تزكية المدرب هشام الإدريسي وتأشيره النهائي على ضم اللاعبين الجدد.

وضم "الماص" كل من عمر بنوحيد، لتقوية مركز وسط الميدان، بعقد يمتد لـ3 مواسم ونصف الموسم قادما من فريق عمل بلقصيري بعد أن أعجب المدرب بإمكاناته. كما أعاد الفريق لاعبه السابق رشيد بريغل إلى صفوفه لمدة موسم واحد ونصف الموسم قادما من فريق الوداد الرياضي الفاسي.

كما تعززت قائمة النمور الصفر بضم اللاعب الكاميروني كريم مكونغو، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، والبالغ من العمر 19 سنة والذي تكون في أكاديمية دياموند ولعب لفريق راسينغ بافوسام كما لعب للمنتخب الكاميروني للشباب، لتقوية الخط الدفاعي.

كما تعاقد "الماص" مع اللاعب الكاميروني يوغودا أليكسيس كادا (24 سنة)، لمدة موسمين ونصف الموسم من أجل تقوية الخط الهجومي للنمور الصفر، حيث تمكن اللاعب المذكور من التتويج بلقب هداف عصبة الأبطال الإفريقية رفقة القطن الكاميروني قبل ستة مواسم كأصغر هداف للمسابقة.

واستعاد "الماص" لاعبه السابق المدافع أنس عزيم، الذي بدأ تكوينه بمدرسة الفريق ذاته، وغادره موسم 2007- 2009 معارا لفريق اتحاد تاونات بقسم الهواة، ومن بعده انضم إلى الوداد الفاسي وحقق معه الصعود إلى قسم الأضواء، كما لعب للمولودية الوجدية والجيش الملكي والمنتخب المحلي في حقبة ثلاثة مدربين (إريك غريتس، ورشيد الطاوسي وامحمد فاخر)، وخاض تجربة احترافية بنادي الشعلة السعودي.

وبطلب من المدرب الإدريسي، استغنى النمور الصفر عن خدمات تسعة لاعبين، بعد فسخ عقد الرباعي عتيق شهاب الذي انتقل إلى يوسفية برشيد عمر عاطي الله (بدون فريق) وزكريا كريران لاعب شباب المسيرة، كما وقع المهدي الدغوغي في كشوفات شباب المحمدية.

وتمكن الفريق من إعارة الخماسي كريم الولادي لشباب المسيرة، وأيوب لخضر لفريق فتح ويسلان، وياسين الزريفي الذي عزز صفوف سطاد المغربي، بينما استفاد الوفاء الفاسي من خدمات وليد كوبي عبد الله الفاضيلي.

ويطمح فريق المغرب الرياضي الفاسي إلى تحقيق حلم جماهيره وأهم أهداف الموسم بالصعود إلى القسم الممتاز وإعادة النمور الصفر إلى قسم الكبار، من أجل ذلك قام المكتب المسير بالتعاقد مع 7 لاعبين، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما ضم في وقت سابق كل من محمود المهدي والشرقي البحري حيث تم شراء عقودهما من فريق وداد تمارة.