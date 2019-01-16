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الرئيسية | رياضة | "فريق أزارو" يقدّم القرابين لطرد "نحس الإصابات"

"فريق أزارو" يقدّم القرابين لطرد "نحس الإصابات"

"فريق أزارو" يقدّم القرابين لطرد "نحس الإصابات"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 16 يناير 2019 - 03:58

اجتاح كابوس الإصابة التركيبة البشرية لفريق الأهلي المصري لكرة القدم؛ وهو ما حرمه من خدمات 11 لاعبا يمارسون ضمن صفوف الفريق الأول، يتقدمهم المغربي وليد أزارو والخبير أحمد فتحي وصلاح محسن ورامي ربيعة وتسعة لاعبين آخرين.

وأقدم لاعبو الأحمر المصري، يوم الاثنين، على ذبح عجل في ملعب مختار التتش، قبل انطلاق مدران النادي الجماعي بحضور الطاقم التقني يتقدمهم الأوروغوياني مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، بغية طرد النحس الذي يلازم الفريق منذ بداية الجولات الأخيرة.

وقرّر الأهلي المصريّ ذبح العجل تبركا ولكسر سوء الحظ الذي يلازمه والمتمثل في أزمة الإصابات التي تطارد الفريق في الفترة الأخيرة والتي حرمته من تشكيلة كاملة؛ فبالإضافة إلى الأسماء المذكورة سلفا، يعاني الفريق كذلك من غياب كل من سعد سمير ومحمد نجيب وباسم علي وأحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو ومحمد محمود.

من جانبه، يواصل المغربي وليد أزارو والمصري أحمد الشيخ، لاعبا الفريق الأول، جلساتهما العلاجية والتأهيلية، استعدادا لعودتهما إلى المشاركة الجماعية في التدريبات والانضمام إلى تشكيلة الفريق.

وكان المهاجم المغربي وليد أزارو قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة؛ فيما يعاني أحمد الشيخ من إصابة في الركبة، في الوقت الذي يستعد فيه فريقهما الأهلي للسفر يومه الثلاثاء إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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