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الرئيسية | رياضة | إدارة مُركب مراكش تجرد الخسائر المادية للشغب

إدارة مُركب مراكش تجرد الخسائر المادية للشغب

إدارة مُركب مراكش تجرد الخسائر المادية للشغب
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:05

عَلِمت "هسبريس" من مصادر موثوقة، أن إدارة المركب الرياضي الكبير بمدينة مراكش، قامت بجرد أولي للخسائر التي لحقت مرافق الملعب، بسبب الشغب الجماهيري الذي رافق مباراة الكوكب المراكشي أمام ضيفه أولمبيك آسفي ضمن مجريات الجولة الرابعة عشرة في مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

ووِفق المصادر ذاتها، فقد حددت الإدارة سالفة الذكر حجم الخسائر التي تعرض لها المركب الرياضي الكبير في مبلغ 40 مليون سنتيم، بعدما تم اقتلاع 1130 كرسيا إضافة إلى تكسير 150 مترا من السياج الحديدي في السور الخارجي للملعب كما أصيب 17 عنصرا من رجال الأمن بسبب الشغب الجماهيري.

وساهمت الشهب الاصطناعية التي رمى بها جمهور أولمبيك آسفي على أرضية الحلبة المطاطية للملعب في إصابتها بحروق، تستوجب إصلاحها وستدفع إدارة الملعب مبلغا مهما من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى كونها من النوع الجيد.

ويُرتقب أن توقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبة كبيرة على فريق أولمبيك آسفي بعدما تورط أنصاره في الشغب إذ من المرجح أن تعلن لجنة الانضباط والتأديب عقوباتها القاسية في حق المتورطين في هذه الأعمال، خلال الساعات المقبلة.

وأدان تقرير الحكم ومراقب المباراة جماهير آسفي وهي التقارير التي ستكون حاسمة لتحديد نوعية العقوبات إضافة إلى مقاطع الفيديو التي تظهر بشكل واضح تورط أنصار الفريق الزائر في أحداث الشغب التي انطلقت شرارتها عندما بدأ الجمهور المسفيوي في ترديد شعارات لاستفزاز أنصار الكوكب المراكشي، الذين حاولوا الرد من خلال اقتحام المنطقة المخصصة للجمهور العبدي.

ويُنتظر أن تتم معاقبة الفريقين معا بعدما أصبح الجمهور المراكشي طرفا في إثارة الشغب، لاسيما ما حدث خارج أرضية الملعب بعد نهاية المباراة التي عرفت فوز الزوار بهدفين مقابل هدف واحد مع تشديد عقوبة أولمبيك آسفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - علي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:12
العقوبات لا يجب ان تقتصر علي الجانب المادي.

يجب الاستعانة بالكاميرات واعتقال المتورطين من جمهور اسفي الذين اقتلعوا الكراسي.
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27
2 - حاميدو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:21
جمهور همجي متوحش بربري....بزاف عليهوم الرياضة وأخلاق الرياضة ونبل الرياضة.
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31
3 - khalid الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:21
لمثل هده الأسباب لا ادهب إلى الملاعب
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32
4 - marroqui الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:25
بالله عليكم هل هدا شعب ؟ يكسر و يدمر في ممتلكات الدولة وفي الاخير يقول لك أنا باغي نخوي هاد للبلاد ههه إلى أين أوروبا مثلا ! أوروبا خاصك تكون مربي لا حول ولا قوة الا بالله لا يغر الله ما بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم
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19
5 - Direct الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:25
هل سيعاقب الفريق أم المشاغبون؟
نتمنى ألا تتحول العقوبة إلى تصفية حسابات مع الفريق
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1
6 - Kim الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:57
وتنتما مصوبين التيران كامل بالسلعة ديال الشينوة .خصو الصيانة كل أسبوع سع جاب ليهم الله اصحاب الصيانة فابور .........ههههههع
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-2
7 - رشيد من Köln الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:02
لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ..الهمج يبقى همج. . مجموعة ديال شمكاراة. . إلا من رحم ربي. .
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2
8 - مواطن من بومالن دادس الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:07
ملعب يعتبر جوهرة الملاعب الإفريقية يعشقه العدو قبل الصديق دمرته اياد لا تعرف للرياضة معنى .
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1
9 - sadik الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:11
يجب تطبيق القانوت ومنع دخول المراهقين الى ااملاعب الا بمرافقة ولي امره او اي احد ناضج لتفادي فوضى الشغب
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0
10 - maghribi الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:17
بقراءتي للتعليقات لاحظت ان كل المتدخلين يتهمون جمهور اسفي واصدروا حكمهم او اوصوا به دون ان يتطرقوا للاسباب الحقيقية لاندلاع هذا الشغب؟ لا احد اشار الى اعمال الرجم بالحجارة الذي كان من نصيب جمهور اسفي حتى قبل ان يصل الى مراكش والذي استمر امام الملعب وداخل الملعب، وطيلة اشواط المقابة وازدادت الحدة عندما سجل الهدف الاول. من في نظر من يكيلون التهم الاولى باحداث الشغب الجمهور المنهزم ام الجمهور المنتصر؟
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0
11 - مغربي من الريف الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:19
في الحقيقة هؤلاء المشاغبين من الجمهور سواء المراكشي او الضيوف لا يستحقون هذا المركب الرياضي بل يستحقون ملعب مملوء بالتراب والغبار.
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12 - حسن الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:21
الله يهديهم الرياضة تربية واخلاق
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13 - الغرباء الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:24
جيل من المراهقين و الشباب ( لا شكل لا مضمون) ضحايا و جناة في ان واحد..
الكل استسلم و تنازل عن دوره; الأسرة و المؤسسة و غياب فعالية القوانين و تطبيقها... هل لهذا البلداي مستقبل؟؟
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