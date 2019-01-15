24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك محمد السادس يبصم بقوة برامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط
- مواجهة ساخنة للمحامين تشعل ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية
- المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون"
- تنقيب "حزب الله" عن مناجم الذهب بفنزويلا يورط الرئيس مادورو
- إسبانيا تعتقل العشرات في بطولة غير قانونية للديوك
مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)
واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)
- سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية - (83)
- رصيف الصحافة: أمريكا تُقيم حلفا بين المغرب وإسرائيل ضد إيران - (81)
- أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد - (76)
- الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة - (72)
- مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إدارة مُركب مراكش تجرد الخسائر المادية للشغب
عَلِمت "هسبريس" من مصادر موثوقة، أن إدارة المركب الرياضي الكبير بمدينة مراكش، قامت بجرد أولي للخسائر التي لحقت مرافق الملعب، بسبب الشغب الجماهيري الذي رافق مباراة الكوكب المراكشي أمام ضيفه أولمبيك آسفي ضمن مجريات الجولة الرابعة عشرة في مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.
ووِفق المصادر ذاتها، فقد حددت الإدارة سالفة الذكر حجم الخسائر التي تعرض لها المركب الرياضي الكبير في مبلغ 40 مليون سنتيم، بعدما تم اقتلاع 1130 كرسيا إضافة إلى تكسير 150 مترا من السياج الحديدي في السور الخارجي للملعب كما أصيب 17 عنصرا من رجال الأمن بسبب الشغب الجماهيري.
وساهمت الشهب الاصطناعية التي رمى بها جمهور أولمبيك آسفي على أرضية الحلبة المطاطية للملعب في إصابتها بحروق، تستوجب إصلاحها وستدفع إدارة الملعب مبلغا مهما من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى كونها من النوع الجيد.
ويُرتقب أن توقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبة كبيرة على فريق أولمبيك آسفي بعدما تورط أنصاره في الشغب إذ من المرجح أن تعلن لجنة الانضباط والتأديب عقوباتها القاسية في حق المتورطين في هذه الأعمال، خلال الساعات المقبلة.
وأدان تقرير الحكم ومراقب المباراة جماهير آسفي وهي التقارير التي ستكون حاسمة لتحديد نوعية العقوبات إضافة إلى مقاطع الفيديو التي تظهر بشكل واضح تورط أنصار الفريق الزائر في أحداث الشغب التي انطلقت شرارتها عندما بدأ الجمهور المسفيوي في ترديد شعارات لاستفزاز أنصار الكوكب المراكشي، الذين حاولوا الرد من خلال اقتحام المنطقة المخصصة للجمهور العبدي.
ويُنتظر أن تتم معاقبة الفريقين معا بعدما أصبح الجمهور المراكشي طرفا في إثارة الشغب، لاسيما ما حدث خارج أرضية الملعب بعد نهاية المباراة التي عرفت فوز الزوار بهدفين مقابل هدف واحد مع تشديد عقوبة أولمبيك آسفي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
يجب الاستعانة بالكاميرات واعتقال المتورطين من جمهور اسفي الذين اقتلعوا الكراسي.
نتمنى ألا تتحول العقوبة إلى تصفية حسابات مع الفريق
الكل استسلم و تنازل عن دوره; الأسرة و المؤسسة و غياب فعالية القوانين و تطبيقها... هل لهذا البلداي مستقبل؟؟