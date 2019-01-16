جدل حضور النساء يسبق "كأس السوبر الإيطالية" في السعودية

ستانيسلاس توشو

يستعد يوفنتوس وميلان لخوض كأس السوبر الإيطالية في كرة القدم الأربعاء في مدينة جدة السعودية، في مباراة أثارت الكثير من الجدل في بلادهما، على خلفية الحضور النسائي في ملاعب المملكة.

وتقام المباراة بين يوفنتوس، بطل الدوري والكأس، وميلان، وصيفه في المسابقة الثانية، وسط توترات سياسية أيضا واتهامات بالقرصنة.

ووصل الفريقان إلى مدينة جدة السعودية التي تستضيف المباراة على ملعب "الجوهرة المشعة"، حسب الهيئة العليا للرياضة.

وأعلنت رابطة كرة القدم الإيطالية المشرفة على تنظيم المباراة، في الثاني من يناير، أن عملية بيع تذاكر المباراة "انطلقت بقوة". إلا أن المباراة سرعان ما أثارت جدلا واسعا في إيطاليا، بعدما تبين للمشجعين أن القواعد التي تفرضها المملكة تمنع اختلاط الذكور والإناث في المدرجات سوى في القسم المخصص لـ"العائلات".

وانتقل السخط بسرعة إلى أوساط الطبقة السياسية في إيطاليا، بعد أن اقتصر في البداية على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كشف كثيرون عدم الانسجام بين مبادرة أطلقتها مؤخرا الرابطة الإيطالية لمناهضة العنف، واختيارها للسعودية لاستضافة المباراة.

وكان من أبرز المعلقين وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، معتبرا أن إقامة المباراة في بلد "لا يسمح فيه للنساء بالذهاب إلى الملعب ما لم يكن ذلك برفقة رجال" هو أمر "محزن".

وأكد الوزير الذي يعرف عنه تشجيعه لميلان أنه لن يشاهد المباراة.

مقاطعة

وأعربت شخصيات سياسية من اليسار واليمين عن أسفها لاختيار مدينة جدة، فيما اعتبر رئيس رابطة كرة القدم، غايتانو ميتشيكي، أن حضور السيدات إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية سيكون "سابقة تاريخية"، وأوضح في هذا الشأن: "سيذكر التاريخ كأس السوبر (الإيطالية) كأول منافسة دولية تتمكن السيدات السعوديات من حضورها في ملعب".

إلا أن النساء في السعودية تمكنّ خلال الأشهر الماضية من حضور مباريات، أكان في الدوري المحلي أو دوري أبطال آسيا، بناء على قرار أعلنته الهيئة العامة للرياضة في أكتوبر 2017، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2018.

وبموجب القرار، سمحت السلطات للعائلات، بما يشمل النساء، بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام، على أن يجلس أفرادها في أماكن مخصصة لهم في المدرجات، علما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

وأتت خطوة السماح بدخول العائلات ملاعب كرة القدم، ضمن سلسلة إجراءات في المملكة لتخفيف القيود الاجتماعية، لاسيما على النساء، وصولا إلى حد السماح لهن بقيادة السيارات بدءا من يونيو 2018.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري: "قالوا لنا أن نلعب هناك، ونحن ذاهبون. لقد تم توقيع اتفاق، وهناك خطوات إلى الأمام مع تمكن السيدات من الحضور إلى الملعب. يجب أن نرى الشق الإيجابي".

ودون شك، سيكون عدد السيدات اللواتي سيحضرن لمشاهدة نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو ومهاجم ميلان الأرجنتيني غونزالو هيغواين قليلا قياسا بعدد المقاعد الـ60 ألفا في الملعب.

وفي حال فوز يوفنتوس، سيحتفل رونالدو بلقبه الأول مع فريق "السيدة العجوز" الذي انتقل إليه في الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون أورو.

وكان ميلان تغلب على يوفنتوس، بطل الدوري، في المواسم السبعة الأخيرة، في نسخة 2016 من الكأس السوبر بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، فيما كان لقب النسخة التالية والتي تحمل الرقم 30 من نصيب لاتسيو، الفائز 3-2 على الملعب الأولمبي في روما.