ميسي: تسجيل 400 هدف بـ"الليغا" يدعو إلى الفخر

هسبريس ـ مُتابعة

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بتسجيل 400 هدف في الدوري الإسباني لكرة القدم، معربا عن أمله في إحراز المزيد من الأهداف في المستقبل.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الوصول إلى الهدف رقم 400 أمر يدعو للفخر، وأتمنى أن أحرز المزيد، لا أركز كثيرا في الأرقام القياسية، أفضل أن أركز في ما أقوم به يوما تلو أخر".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني قائلا: "أركز في المباريات أكثر من تركيزي في إحراز الأهداف، هذا هو التحدي الذي لدينا، يجب أن نفوز بالنقاط الثلاث في كل مرة للصراع على لقب الليغا، وهي البطولة التي يفوز بها الفريق الأكثر استقرارا، أحاول أن أساعد ليس عن طريق إحراز هدف ما وحسب بل أيضا بالتمريرات الحاسمة أو حتى المشاركة في لعبة خطيرة".

وأكد ميسي أنه لا يروق له كثيرا التحدث عن أهداف بعينها، ولكنه اعترف بأن أول هدف له في"الليغا" في مرمى نادي الباسيتي في عام 2005 لن ينساه أبدا.

وأورد النجم الأرجنتيني قائلا: "دائما تكون مميزة تلك الأهداف التي يتم تسجيلها في مباريات الكلاسيكو أمام منافسين أقوياء اعتادوا على التواجد على القمة مثل أتلتيكو مدريد وبلنسية وإشبيلية".

وتابع: "لقد حالفني الحظ في التسجيل أمام جمهورنا في كامب نو، دائما ما تكون أهدافا مميزة، وأيضا هي كذلك الأهداف التي يتم تسجيلها خارج الديار نظرا لصعوبة اللقاءات في الخارج، في النهاية الأهداف المهمة ليست هي الأهداف الرائعة ولكن هي الأهداف التي تساعد الفريق على الفوز".

واعترف ميسي بأنه يدين بالفضل لزملائه الحاليين والسابقين في برشلونة في تسجيل هذا العدد التاريخي من الأهداف ضمن منافسات الدوري الإسباني. واختتم: "دون مساعدة جميع زملائي، سواء الحاليين أو الذين كانوا هنا طوال هذه السنوات، كان من المستحيل أن أتمكن من تسجيل هذه الأهداف".