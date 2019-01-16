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الرئيسية | رياضة | فرسان الأمن الوطني يشاركون في معرض أفينيون

فرسان الأمن الوطني يشاركون في معرض أفينيون

فرسان الأمن الوطني يشاركون في معرض أفينيون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 يناير 2019 - 16:09

تشارك شرطة الخيالة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في الدورة الـ34 من معرض "الخيول الشغف" بأفينيون جنوب شرق فرنسا، والتي تنظم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يناير الجاري.

وستبرز هذه التظاهرة أفضل الفنانين في مجال الفروسية في حفل "عرف الحصان الذهبية"، مع عرض مرموق ضمن البرنامج يجمع فرق الخيالة التابعة للحرس الجمهوري وفرسان الشرطة من المغرب وإسبانيا.

وستقدم فرق الخيالة للحرس الجمهوري وفرسان الشرطة في إسبانيا والمغرب معا عرضا غير مسبوق، وذلك في خمس مناسبات.

ويشكل هذا التحالف الثلاثي (فرنسا-المغرب-إسبانيا) إحدى أقوى لحظات هذا الاحتفال. وقد جرى، منذ الخريف الماضي، تدريب فرق الخيالة الثلاثة، قبل الاجتماع بضعة أيام من افتتاح المعرض لوضع اللمسات الأخيرة على الكوريغرافيا التي ستقدمها.

وسيقدم العرض الأول مساء الخميس المقبل، حيث سيستمتع الجمهور بأداء ثلاثة مقاطع من دقيقتين لكل بلد، ثم مقطع آخر لست دقائق أخرى يتضمن ترويضا لـ12 من الخيول، أربعة من كل بلد.

ومن المنتظر أن تعرف الدورة الـ34 من المعرض مشاركة أكثر من 1200 حصان، و250 عارضا و90 ألف زائر لمركز المعارض بأفينيون.

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