الجامعة تصدر عقوبات بالجملة ضد آسفي والكوكب

هسبورت – يوسف فاطن *

قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، إنزال عقوبات قاسية على فريق أولمبيك آسفي بعد الأحداث التي عرفتها مقابلته أمام مضيفه الكوكب المراكشي، نهاية الأسبوع الماضي.

وعاقبت اللجنة فريق أولمبيك آسفي بإجرائه 4 مباريات بدون جمهور نافذة، وتغريمه 80 ألف درهم، وتأدية واجب الخسائر التي تسبب فيها جمهوره بعد تقييم حجمها من طرف إدارة الملعب الكبير لمدينة مراكش، وذلك بعد أحداث الشغب واللافتات التي تم رفعها من طرف أنصاره والتي تتضمن عبارات منافية للأخلاق وكذا استعمالهم الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود للمرة الخامسة، وتخريبهم مرافق الملعب، في المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 105 و 94-2 من قانون العقوبات.

كما غرم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 50 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود للمرة الثانية، خلال المباراة التي جمعته بأولمبيك آسفي واقتحام أحد مشجعيه لأرضية الملعب مما أدى إلى توقيف اللقاء، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وقررت اللجنة توقيف مهدي زاية لاعب فريق الكوكب المراكشي لـ3 مباريات نافذة وتغريمه مبلغ 3000 درهم، بعد طرده في المباراة التي جمعه ناديه بأولمبيك آسفي، بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

كما تم تغريم فريق الكوكب المراكشي، مبلغ 2000 درهم، لجمعه ثلاثة إنذارات وطرد في المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك آسفي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وشهدت المقابلة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي أحداث شغب خطيرة، تسببت في خسائر مادية كبيرة قدرتها الشركة المسؤولة على الملعب الكبير في مبلغ 40 مليون سنتيم، بعدما تم اقتلاع 1130 كرسيا إضافة إلى تكسير 150 مترا من السياج الحديدي في السور الخارجي للملعب، كما أصيب 17 عنصرا من رجال الأمن بسبب الشغب الجماهيري.

وساهمت الشهب الاصطناعية التي رمى بها جمهور الفريقين على أرضية الحلبة المطاطية للملعب في إصابتها بحروق، تستوجب إصلاحها.

هذا واعتقلت السلطات الأمنية 14 مشجعا على خلفية هذه الأحداث، من بينهم 5 قاصرين، ستتم متابعتهم من أجل الإهانة والاعتداء على رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظيفتهم، والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح، وتعييب وإتلاف تجهيزات منشأة رياضية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وإلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير، والضرب والجرح باستعمال السلاح، وحيازة واستهلاك المخدرات.

وخلفت أحداث الشغب خسائر مادية كبيرة بالملعب، بالإضافة إلى إصابات في صفوف رجال القوات العمومية، التي حاولت التدخل للسيطرة عليها.

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