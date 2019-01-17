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الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة يسافر إلى الإسكندرية بغيابين وازنين

اتحاد طنجة يسافر إلى الإسكندرية بغيابين وازنين

اتحاد طنجة يسافر إلى الإسكندرية بغيابين وازنين
هسبورت - محمد فنكار
الخميس 17 يناير 2019 - 00:29

سافر فريق اتحاد طنجة إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء، في رحلة جوية عادية، قصد مواجهة فريق الزمالك المصري، لحساب إياب دور 32 مكرر من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وعَلمت "هسبورت" أن الرحلة الجوية التي تضم البعثة المغربية، سترحل في وقت متأخر من اليوم من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تصل تقريبا في صباح يوم غد بالتوقيت المغربي إلى مطار القاهرة.

ومُباشرة بعد وصول الفريق، سترحل البعثة عبر الحافلة إلى مدينة الإسكندرية، حيث ستقيم لمدة يومين، ستجري فيها حصتين تدريبيتين، الأولى بملحق الملعب غدا، والثانية بملعب برج العرب في نفس توقيت المباراة.

وحدَّدت إدارة الزمالك يوم السبت المقبل موعدا لمباراة فريقها أمام اتحاد طنجة، حيث من المقرر أن تلعب انطلاقا من الساعة السادسة مساء.

ويستمر غياب اللاعب عمر العرجون عن القمة العربية، بسبب إصابة في اليد أجرى على خلفيتها عملية جراحية كللت بالنجاح، إلى جانب استمرار ابتعاد أسامة الغريب عن الملاعب بسبب الإصابة أيضا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة سلبية، بالتعادل دون أهداف في ملعب ابن بطوطة بطنجة، فيما يأمل الفريق الشمالي تحقيق نتيجة إيجابية تعبر به إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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