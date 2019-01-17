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الرئيسية | رياضة | مدرب الحسنية: التأهل في "الكاف" سيكون تاريخيا

مدرب الحسنية: التأهل في "الكاف" سيكون تاريخيا

مدرب الحسنية: التأهل في "الكاف" سيكون تاريخيا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الخميس 17 يناير 2019 - 06:55

اعتبر ميغيل غاموندي، مباراة إياب دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجمع فريقه حسنية أكادير بضيفه جيما أبا الإثيوبي، السبت المقبل، ستكون صعبة على الفريق المغربي، رغم العودة بنتيجة الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب في أديس أبابا.

وقَال مدرب الحسنية، خلال حديثه أمام وسائل الإعلام، في الحصة التدريبية المفتوحة، الأربعاء، إنهم واعون بصعوبة المباراة، رغم أن كل الظروف ستكون ملائمة بشكل كبير، على أرضية ملعب "أدرار" وأمام جماهير الفريق، عكس الأوضاع التي أجريت في ظلِّها مباراة الذهاب.

وأكَّد غاموندي، أن مباراة السبت المقبل، ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، رغم نتيجة الذهاب، لهذا يجب على عناصر "غزالة سوس" أخذ كل احتياطاتها، والتعامل مع أطوارها بجدية كبيرة، وفرض ضغط هجومي منذ البداية، كما كان عليه الحال بالتحديد في مباريات الأدوار السابقة.

وكشف مدرب "غزالة سوس" أنه طالب من اللاعبين نسيان نتيجة مباراة الذهاب والدخول للمواجهة وخوض كل أطوارها، كأنهم لم يفوزوا في الذهاب، متفائلا بقدرة لاعبيه على تأكيد نتيجة الذهاب، وتحقيق تأهل تاريخي إلى دور المجموعات للحسنية ولمنطقة سوس بصفة عامة.

وسيفقد حسنية أكادير، خلال مباراة الإياب، المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، خدمات كريم باعدي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب.

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