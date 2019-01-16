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كُتّاب وآراء
رونالدو يدشن ألقابه مع يوفنتوس بكأس "السوبر"
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لحصد أول ألقابه في الموسم الجديد وذلك بعد أن توج بكأس السوبر الإيطالي بالفوز على غريمه التقليدي ميلان بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) بمدينة جدة.
جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61 بعد أن لعب البوسني ميراليم بيانيتش تمريرة بينية رائعة لـ'الدون' داخل المنطقة ليحول الكرة برأسه في الشباك وهو على بعد أمتار قليلة من جانلويجي دوناروما.
وازدادت الأمور سوءا للفريق اللومباردي في اللقاء بعد أن لعب منقوصا من لاعب بطرد لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله العنيف على لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، بعد أن لجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لمشاهدة الحالة.
وبهذا يدشن النجم البرتغالي ألقابه مع "السيدة العجوز" منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي مقابل 110 مليون يورو من ريال مدريد الإسباني.
وضرب "البيانكونيري" أكثر من عصفور بهذا التتويج، حيث أنه فض الشراكة مع "الروسونيري" وأصبح الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 مرات.
كما أن الفريق وضع حدا لمسلسل النحس الذي لازمه في هذه البطولة خلال آخر نسختين عندما خسر اللقب على يد ميلان ولاتسيو على الترتيب.
أما المدير الفني للفريق، ماسيمليانو أليغري، فاستطاع أن يضيف لقب "السوبر" الثاني له مع "السيدة العجوز" بعد نسخة 2015 ، والعاشر في مسيرته إجمالا مع الفريق.
في المقابل، فشل ميلان في إضافة لقبه الثامن في البطولة والأول منذ 3 سنوات في جميع البطولات، لتتواصل محنة الفريق الذي خرج منذ دور المجموعات في الدوري الأوروبي، كما أنه يحتل المركز الخامس في "السيري آ" برصيد 31 نقطة ويبتعد بفارق كبير (22 نقطة) عن يوفنتوس