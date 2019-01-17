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الرئيسية | رياضة | جمهور طنجة يطالب بشراسة اللاعبين أمام الزمالك

جمهور طنجة يطالب بشراسة اللاعبين أمام الزمالك

جمهور طنجة يطالب بشراسة اللاعبين أمام الزمالك
أوعنا بلعيد
الخميس 17 يناير 2019 - 18:55

طلب جمهور اتحاد طنجة لكرة القدم من لاعبي الفريق الأول القتال بشراسة وتقديم عرض بطولي أمام الزمالك المصري، في المباراة التي ستجمع بينهما، نهاية الأسبوع الجاري، ضمن إياب دور 32 مكرر بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ورفع بعض أنصار فارس البوغاز، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها الفريق بملحق مركب ابن بطوطة، رسالة يطالبون من خلالها ممثل الكرة المغربية بتقديم عرض مشرف أمام الزمالك لإخراس الأفواه المنتقدة :"قاتلوا لشرفكم.. واخرسوا أفواه من احتقركم".

وطلب أنصار اتحاد طنجة، من خلال اللافتة المرفوعة، من لاعبي الفريق بتقديم أقصى ما لديهم لإخراس أفواه بعض المنابر الإعلامية والجماهير التي احتقرت فارس البوغاز بعد تعادله بدون أهداف أمام الزمالك، معتبرين أن الفريق المصري فرّط في فوز سهل عندما واجه خصما مغربيا في المتناول بسبب أدائه الباهت.

وتعرض فريق اتحاد طنجة لوابل من الانتقادات حتى من أنصار الفريق وعشاقه بعد الأداء الباهت والضعيف الذي قدمه، سواء أمام فريق الساورة الجزائري بدوري الأبطال ذهابا وإيابا ما عجل بإقصائه أو أمام الزمالك المصري خلال المواجهة التي جرت بالمركب الرياضي بطنجة ضمن ذهاب دور 32 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويرى عديدون أن فارس البوغاز قدّم واحدة من أسوء المشاركات المغربية في المحافل الخارجية وتخونه التجربة؛ وهو ما أثر سلبا على مستواه وأدائه الضعيف الذي لم يرق إلى مستوى التطلعات، بينما تساءل آخرون كيف لفريق بهذا الضعف أن يتوج بلقب الدوري المغربي الاحترافي عن الموسم الماضي ويمثل المغرب في المحافل الإفريقية؟

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