الزمالك يعوّل على دعم الجماهير أمام اتحاد طنجة

أوعنا بلعيد

يستعد فريق الزمالك المصري لكرة القدم للمواجهة القوية التي ستجمعه بضيفه اتحاد طنجة، ضمن إياب دور 32 مكرر من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال المباراة المزمع إجراؤها يوم غد السبت فوق أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعوّل الزمالك المصري على دعم مشجعيه من أجل اجتياز عقبة اتحاد طنجة، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما بالمركب الرياضي بطنجة بالتعادل السلبي بدون أهداف؛ وهو ما يفتح نزال الإياب على كل الاحتمالات، على الرغم من عاملي الأرض والجمهور اللذين يصبان في صالح مجموعة السويسري كريستيان جروس إضافة إلى عامل الخبرة.

وطبع الأبيض المصري 10 آلاف تذكرة للبيع، من أجل متابعة المباراة؛ وهو العدد الذي سمحت به السلطات الأمنية المصرية من أجل الحضور لمتابعة اللقاء، على الرغم من أن سعته تتسع لـ86 ألف مشجع، حيث تم تخصيص 6 آلاف تذكرة لطرحها للجماهير في ملعب الإسكندرية ومنطقة كرة القدم؛ بينما سيتم طرح 4 آلاف تذكرة في مقر نادي الزمالك.

وارتباطا بفريق اتحاد طنجة، علمت هسبريس أن ما يقارب 30 عضوا من أولترا هيركوليس، الفصيل المشجع لفارس البوغاز، حصلوا على تأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية، حيث سيشد الجمهور الطنجاوي الرحال صوب الديار المصرية عشية يومه الخميس من أجل مساندة فريقه في مباراة قوية لن تقبل القسمة على اثنين.