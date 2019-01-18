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كُتّاب وآراء
البنزرتي يستعيد النيجيري أوكشكيو من وادي زم
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة وصادمة لأنصار النادي ومكوناته تراجع المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم على إعارة لاعبه النيجيري جبريل أوكشكيو لنادي سريع وادي زم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما وافق في البداية وتوصل إلى حل نهائي مع إدارة الفريق وتم عرض اللاعب لوسائل الإعلام.
واستعاد الوداد لاعبه النيجيري جبريل أوكشكيو، بعدما طلب التونسي فوزي البنزرتي عدم تسريحه كونه من الأسماء التي سيعتمد عليها خلال الشطر الثاني من الدوري المغربي الاحترافي وفي مختلف المسابقات التي شارك فيها "الواك" الموسم الحالي، لا سيما بعد فشل فريقه في التعاقد مع مهاجم آخر.
ووجد مسؤولو سريع واد زم أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بعدما سمحت إدارة الوداد للاعبها بمفاوضة فريقه الجديد على شروطه الشخصية رفقة رئيس النادي، كما أجرى الاختبارات البدنية والفحوصات الطبية اللازمة جرى تقديمه لوسائل الإعلام ولجماهير الفريق التي رحبت بقدومه.
وكان مسؤولو نادي سريع وادي زم قد تعاقدوا مع المهاجم النيجيري على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، بغية تعزيز الخط الأمامي للفريق. وقبل إغلاق سوق الانتقالات بساعات قليلة، طلب مسؤولو الفريق البيضاوي استعادة اللاعب المعني وعدم السماح له بالخروج؛ وهو ما فوّت على نادي سريع وادي زم الاستفادة من خدمات اللاعب النيجيري، وأيضا فرصة ضم لاعب آخر خلال الانتقالات الشتوية الحالية.