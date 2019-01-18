نادي الوداد يرفض رحيل الحارس ياسين الخروبي

أوعنا بلعيد

تمسّك الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم بخدمات حارسه ياسين الخروبي؛ على الرغم من إصرار الأخير على الخروج وخوض تجربة احترافية جديدة بالانتقالات الشتوية الحالية، بعد توصله بعدة عروض من قبل أندية الدوري المغربي الاحترافي.

وقرّر المكتب المسير للوداد، وبطلب من المدرب التونسي فوزي البنزرتي، عدم التخلي عن خدمات الخروبي بالانتقالات الشتوية؛ بعدما أبدى رغبته في الاستفادة من خبرته وقيمته للمجموعة والإضافة التي يقدمها كلما دافع عن شباكه، لا سيما أن الفريق الأحمر سيخوض عدة وجهات ويحتاج إلى أسماء جاهزة وخبيرة.

وفقد الحارس ياسين الخروبي مركزه الأساسي لصالح أحمد رضى التكناوتي، حارس الأسود؛ وهو ما دفعه إلى إبداء رغبته في الخروج، من أجل الظفر بدقائق لعب أكثر. وكان الخروبي من بين أبرز الأسماء المرشحة للخروج بالمركاتو الحالي، قبل أن يتم الحسم في أمر بقائه واستمراره إلى نهاية الموسم.