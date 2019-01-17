الحسنية تتوجس من مواجهة نادي "جيما" الإثيوبي

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

عبّر العديد من عناصر فريق حسنية أكادير لكرة القدم عن وعيهم بصعوبة مباراة الإياب عن الدور قبل مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجمعهم نهاية الأسبوع بضيفهم جيما أبا الإثيوبي، على الرغم من نتيجة الفوز المحققة بأديس أبابا.

هدف فخ

أكد جلال الداودي، عميد الحسنية، في تصريح لـ"هسبورت"، أن رفاقه سيدخلون مباراة السبت بنسيان نتيجة مباراة الذهاب بإثيوبيا، التي تبقى بالنسبة إليهم فخا، يجب التعامل معه بكل حذر وجدية، لتأكيد وتحقيق إنجاز تاريخي بدخول دور المجموعات.

وقال عميد الحسنية إن لا شيء قد حسم، وإن اللاعبين واعون جدا بصعوبة المباراة، إذ إن الفريق الخصم يبقى في المستوى، على الرغم من الفوز عليه في الذهاب، خصوصا أن أرضية ملعب "أدرار" ستخدم مصالح الفريقين. وقد تظهر عناصر الفريق الإثيوبي بمردود مختلف، بالنظر إلى المقومات التي يتوفر عليها لاعبوه.

فرصة تاريخية

أكد عبد الرحمان الحواصلي، حارس مرمى الفريق "السوسي"، أن إياب دور قبل المجموعات لن يكون سهلا، مستدلا بالمردود الذي قدمته عناصر الفريق الإثيوبي أمام الأهلي المصري في عصبة الأبطال بالقاهرة، مؤكدا أنه يتوفر على عناصر في المستوى تحسن اللعب بشكل جيد على أرضية جيدة.

وقال الحواصلي إن "كرة القدم لا تؤمن بالمنطق؛ وهو ما يفرض علينا التركيز كثيرا خلال مجمل فترات المباراة، من أجل حسم التأهل إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخ حسنية أكادير"، مبرزا أن الجيل الحالي أمامه فرصة لدخول التاريخ، وإهداء ذلك للجماهير السوسية.

وأضاف حارس الحسنية أن طموحهم سيكبر بالتأكيد عند بلوغ دور مجموعات "الكاف"، مردفا: "لكن قبل ذلك.. خص تبقى رجلنا فالأرض، من خلال التعامل مع مباراة الإياب، كما يجب نسيان فوز الذهاب".

إسعاد الجماهير

أوضح زهير الشاوش، مسجل هدف الفوز في مباراة الذهاب، أن لاعبي الحسنية سيخوضون مباراة الإياب كأنها مباراة نهائية، من أجل حسم التأهل إلى دور المجموعات، وتأكيد الفوز المهم الذي عاد به رفاقه من إثيوبيا.

وأكد الشاوش أن الفريق عازم على إسعاد الجماهير السوسية والمغربية بالتأهل إلى دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مطالبا جماهير "غزالة سوس" بالحضور بكثافة لدعم اللاعبين طيلة الدقائق الـ90.

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